При отражении ракетно-бомбового удара по Сирии было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 17 апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 16 апреля провел брифинг для представителей СМИ по ситуации в Сирии.

Ниже выступление И.Конашенкова приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Как мы и обещали, в Минобороны России проведен анализ эффективности ракетно-бомбового удара по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, а также действий сирийских подразделений ПВО.

Напомню, что 14 апреля в период с 3:42 до 5:10 (московского времени) по различным объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф.

Радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.

Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель.

Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис.

Дело в том, что все заявленные в качестве целей сирийские объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами.

Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности.

Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты "Томагавк" в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте.

Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения.

Обследование территории пораженных объектов в сирийских населенных пунктах Барза и Джарамани подтверждает эти расчеты.

Как видно на фотоснимке объекта в районе Барза, характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет.

Более того, проведенное обследование территории этого и других объектов не выявило ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок.

Теперь о том, что реально происходило.

Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы.

В отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Хочу подчеркнуть, это комплексы советской разработки и произведенные более 40 лет в советское время.

В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии.

Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность.

Хочу подчеркнуть, что система ПВО сирийской армии построена по принципу объектовой обороны. Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар.

Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве республики.

По аэродрому Дювали применялось 4 ракеты – все сбиты.

По аэродрому Думейр – 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Блэй – 18 ракет, все сбиты.

По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Тифор – 2 ракеты, все сбиты.

По аэродрому Меззе – 9 ракет, 5 сбито.

По аэродрому Хомс – 16 ракет, 13 сбито.

Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений.

При этом по научно-исследовательским объектам в районе населенных пунктов Барза и Джарамани, по нашей оценке, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийским средствами ПВО.

Если говорить об эффективности восстановленной при участии российских специалистов сирийской системы ПВО, то хочу подчеркнуть следующее.

При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:

"Панцирь" – выпущено 25 ракет, поражено 23 цели;

"Бук" – выпущено 29 ракет, поражено 24 цели;

"Оса" – выпущено 11 ракет, поражено 5 целей;

С-125 – выпущено 13 ракет, поражено 5 целей;

"Стрела-10" – выпущено 5 ракет, поражено 3 цели;

"Квадрат" – выпущена 21 ракета, поражено 11 целей;

С-200 – выпущено 8 ракет, целей не поражено.

Добавлю, что никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200.

Данный комплекс предназначен для поражения, прежде всего, аэродинамических носителей ракет – то есть самолетов.

Не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии.

Остальные комплексы, так же произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то, что поражаемые цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность".