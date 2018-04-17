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SpaceX отложила на 18 апреля запуск ракеты с телескопом для поиска экзопланет

18.04.2018 ТАСС 242 0
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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник: © SpaceX via AP

В компании уточнили, что необходимо "провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля"

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Компания SpaceX отложила намеченный на понедельник старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту новый телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter.

В SpaceX уточнили, что необходимо "провести дополнительный анализ системы управления движением, навигации и контроля". В компании добавили, что рассчитывают осуществить запуск в среду, 18 апреля. О точном времени пока не сообщается.

В конце марта на пресс-конференции в штаб-квартире NASA было объявлено, что запуск аппарата под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой) запланирован на 16 апреля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). До этого ожидалось, что отправка в космос телескопа, создание которого обошлось примерно в $340 млн, состоится в марте.

По данным космического ведомства, TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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