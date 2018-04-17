Сделка по покупке S7 Group "Морского старта" у РКК "Энергия" завершена



Плавучий космодром Морской старт.

Источник: © Фото : Sea Launch SA Плавучий космодром Морской старт.Источник: © Фото : Sea Launch SA

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сделка по продаже РКК "Энергия" активов проекта "Морской старт" S7 Group завершена, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"17 апреля завершена сделка по продаже группой компаний "Энергия" активов проекта "Морской старт" S7 Group", - сказали в пресс-службе.

В РКК "Энергия" ранее уточнили, что покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей.

На предприятии напомнили, что предварительное соглашение о продаже комплекса "Морской старт" было подписано в конце 2016 года. Документ, устанавливающий окончательные условия сделки, был заключен в декабре того же года. Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

"Для выполнения соглашения требовалось получить разрешительные документы от государственных органов России и США. Кроме того, было необходимо подписать несколько соглашений между организациями, участвовавшими в проекте, об урегулировании имеющихся между ними определенных обязательств. В настоящий момент все эти условия выполнены", - отметили на предприятии.

В пресс-службе уточнили, что это позволило завершить сделку и сделать соответствующие записи в судовом реестре о переходе к покупателям прав собственности на суда, а также подписать передаточные акты, удостоверяющие отчуждение покупателям оборудования. С продавцами произведен окончательный расчет.

Участие РКК "Энергия"

"В соответствии с соглашением, РКК "Энергия" продолжит участие в проекте "Морской старт" в качестве поставщика комплектующих и окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса. Планируется также, что "Энергия" выполнит опытно-конструкторскую работу для адаптации ракеты среднего класса "Союз-5" для запусков с комплекса "Морской старт", - добавили на предприятии.

В свою очередь генеральный директор S7 Space ("дочка" S7 Group) Сергей Сопов сообщил, что в ближайших планах - максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома. "Далее планируется осуществлять запуски с "Морского старта" как минимум четыре раза в год. По нашим оценкам, в ближайшие 15 лет мы можем провести около 70 космических запусков", - сказал он.