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Рогозин: S7 может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента МКС

18.04.2018 ТАСС 263 0
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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132

Ранее сообщалось, что международная эксплуатация МКС может быть прекращена после 2024 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Компания S7 Space ("дочка" группы S7), купившая плавучий космодром "Морской старт", может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента Международной космической станции (МКС), у компании есть деньги и предложения. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя перспективы эксплуатации российского сегмента после завершения международного сотрудничества по станции.

"Есть предложения от S7 Space. У них есть амбициозные планы, есть деньги. Они готовы предложить свои возможности, свои услуги и свои деньги, чтобы коммерциализировать МКС", - сказал он в эфире РБК-ТВ.

Ранее сообщалось, что международная эксплуатация МКС может быть прекращена после 2024 года. Основными участниками станции являются США и Россия.

Во вторник стало известно, что S7 Space стала собственником проекта "Морской старт", в рамках которого предполагается запускать ракеты "Зенит" с плавучей платформы в Тихом океане.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Морской старт

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