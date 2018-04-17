Рогозин: S7 может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента МКС
|
|
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132
Ранее сообщалось, что международная эксплуатация МКС может быть прекращена после 2024 года
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Компания S7 Space ("дочка" группы S7), купившая плавучий космодром "Морской старт", может стать коммерческим эксплуатантом российского сегмента Международной космической станции (МКС), у компании есть деньги и предложения. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя перспективы эксплуатации российского сегмента после завершения международного сотрудничества по станции.
"Есть предложения от S7 Space. У них есть амбициозные планы, есть деньги. Они готовы предложить свои возможности, свои услуги и свои деньги, чтобы коммерциализировать МКС", - сказал он в эфире РБК-ТВ.
Ранее сообщалось, что международная эксплуатация МКС может быть прекращена после 2024 года. Основными участниками станции являются США и Россия.
Во вторник стало известно, что S7 Space стала собственником проекта "Морской старт", в рамках которого предполагается запускать ракеты "Зенит" с плавучей платформы в Тихом океане.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 Рогозин: из 19 объектов космодрома Восточный завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
23.01.2018 Свои ребята
22.12.2017 Ракеты и люди
15.09.2017 Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
16.03.2016 Космос Украины спасут миллиарды