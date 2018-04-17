Рогозин: второй этап реформы Роскосмоса начнется летом 2018 года



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что госкорпорация сможет проводить единую техническую политику и напрямую формировать космическую отрасль как единое предприятие

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роскосмос станет единой структурой, проводящей техническую политику и создающей холдинги в космической отрасли.

Это будет сделано в рамках второго этапа реформы госкорпорации, который начнется летом этого года, сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала РБК-ТВ.

"Сегодня произошла реорганизация всех предприятий отрасли, они подчиняются Роскосмосу, госкорпорация управляет акциями этих предприятий. Но мы хотим другого, более важного. Это второй этап реформы, он начнется буквально летом этого года. Это преобразование Роскосмоса в структуру, которая не только будет управлять акциями предприятий, но и проводить единую техническую политику, создавать профильные холдинги и напрямую формировать космическую отрасль как единое предприятие", - сказал Рогозин.

В рамках первого этапа реформы Роскосмоса все ФГУПы в ракетно-космической отрасли были преобразованы в акционерные общества и подчиняются госкорпорации.