Бездорожная карта Крыма



Александр Баталин и Сергей Аксенов.

Источник: vpk-news.ru Александр Баталин и Сергей Аксенов.Источник: vpk-news.ru

Направо пойдешь – санкции, налево – нехватка кадров

Даже при стабильном спросе на продукцию крымские предприятия ОПК испытывают дефицит финансирования и нуждаются в высококвалифицированных специалистах. Симферопольский "Фиолент" – крупный приборостроительный завод. С 2014 года участвует в гособоронзаказе. О специфике крымской "оборонки" "Военно-промышленному курьеру" рассказал директор завода Александр Баталин.

– Что вы хотите услышать от меня? О том, что все у нас хорошо и нам легко живется?

– Давайте поговорим о трудностях. Иногда, на вопросы, которые предаются огласке, ответ находится быстрее…

– Трудности испытывают все. Рынок российской "оборонки" достаточно велик, но при этом на нем очень жесткая конкуренция. По моей информации, сегодня многие предприятия не выдерживают и остаются без заказов. Все это, естественно, связано с необходимостью опережающей работы науки, внедрения инновационных технологий и импортозамещения при создании новых изделий. Спросом пользуется продукция, соответствующая лучшим мировым образцам.

– Какие сложности в этом плане испытывают крымчане?

“Умения "привязать" физику, математику, схемотехнику к разработке автоматизированных систем вузы не дают”

– У нас нет науки. Ее не было в прошлом государстве – там, кстати, ситуация только ухудшилась. В итоге наши университеты на общем фоне сегодня слабы: они не вели научно-исследовательские разработки на уровне, которого требует сегодняшняя продукция оборонных предприятий. Точные дисциплины, может быть, преподают неплохо, но умения "привязать" физику, математику, схемотехнику к разработке автоматизированных систем нет. Воспитать инженеров по металлу тоже не могут. Но мы работаем с вузами, надеясь на перспективу. На базе Крымского федерального университета организована кафедра подготовки инженеров нашей специальности, и я ей заведую. Заводские специалисты, мы все вместе участвуем в подготовке студентов. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы приглашать ведущих ученых с материка, которые могли бы здесь читать лекции летом. Начинает активно развиваться Севастопольский госуниверситет.

Я встречался с ректором КИПУ – Крымского инженерно-педагогического института. Он молодой и очень активный, а президент вуза Февзи Якубов занимался металлообработкой, так что есть перспективы. Там открыта новая специальность – "Инженер-технолог по металлообработке". И лет через пять специалисты будут. Но это когда еще…

– У вас огромный опыт и масса контактов. Приглашайте на завод специалистов с материка.

– С момента вхождения Крыма в РФ было разработано немало "дорожных карт", я встречался с руководителями университетов Москвы, Санкт-Петербурга. Все говорят одно и то же: "Да, завод у вас хороший и вы опытный директор, но у нас уже есть обязательства, мы работаем с определенными концернами и предприятиями…" Взаимодействуя с крупными структурами, они, естественно, за их счет и финансируются, а те в свою очередь – из федеральных средств. Таким образом, разработки остаются в крупных научно-технических центрах страны. В Крыму их нет.

– Выпускники каких именно вузов вам наиболее интересны?

– Откуда выходят дипломированные специалисты по автоматизированным системам управления: МФТИ, политехнические университеты, МГТУ имени Баумана... Мы со всеми пытаемся сотрудничать, но у них уже есть портфели заказов, подкрепленные средствами…

Завод "Фиолент" не получал ни копейки федерального финансирования и никакой поддержки на развитие промышленного производства. Региональный же крымский бюджет и так в большей степени дотационный, нет возможности выделять из него крупные суммы на научные разработки. Это очень большая проблема.

– Как же вы выживаете в таких условиях?

– Мы не выживаем, а работаем. Я заводом руковожу почти 33 года и всегда занимался наукой. Так исторически сложилось, что у нас есть свое небольшое, но очень творческое специальное конструкторское бюро. Постоянно развиваем и поддерживаем новые разработки. Отслеживаем, что необходимо российской "оборонке" в нашем, образно говоря, "коридоре". При этом все актуальные исследования делаются исключительно за счет завода. Повторюсь, у нас нет ни федеральных, ни местных бюджетных средств, ни денег на развитие предприятия, которые в стране традиционно выделяются Фондом поддержки промышленности. Это финансирование недоступно в силу нахождения Крыма под санкциями.

– Банки помогают вам в развитии предприятия?

– Российские банки так и не пришли сюда. Ни о какой поддержке и помощи в этом случае речи нет. Слава богу, что есть местные банкиры: мы с ними активно работаем. Но возможности ограниченны.

– Что представляет ваш "коридор" в ОПК?

– На заводе есть два направления, где мы работаем над исполнением гособоронзаказа. Это высокоточные компоненты, которые используются во многих видах вооружений, и системы корабельной автоматики. При всех существующих сложностях мы создаем уникальные изделия. Например, локальные системы управления первыми газовыми турбинами для морского флота, которые разработаны в Рыбинске. Они уже прошли испытания и готовятся к их серийному производству. Закончили разработку локальных систем управления крупных дизельгенераторов для Коломенского тепловозостроительного завода.

Не могу раскрывать всех секретов, но точечные вещи есть уникальные. Есть жажда быть востребованными. Это отличительная черта заводчан.

– Насколько остро стоит вопрос переоснащения цехов?

– Сегодня у нас достаточно высокотехнологичного оборудования, но нужно обновлять станочный парк, чтобы и дальше быть конкурентоспособными. И здесь мы опять упираемся в средства, вернее – их отсутствие. Есть поручение президента России относительно поддержки. Но до Крыма это все пока не доходит.

В жесткой тендерной борьбе мы столкнулись с тем, что российская "оборонка" построена по большей части на базе концернов и у каждого есть очень серьезная научно-техническая база, институты-разработчики. Мы же в числе немногих предприятий в российском ОПК, работающих самостоятельно. И нам достаточно сложно конкурировать с гигантами.

– Предлагали войти в подобный концерн?

– Предложений, которые сработали бы на развитие завода, не поступало.

– Для того, чтобы молодые шли на завод, нужно создавать условия, давать перспективу роста…

– Мы создаем молодежи все возможности для развития: на предприятии достойные заработки, есть условия для получения дополнительного образования, частично оплачиваем аренду квартиры, на заводе работает бесплатный фитнес-клуб, имеется свой стадион, где проводятся соревнования. В заводской столовой обед стоит 60 рублей. Можете вы себе такое представить? Коллективный договор на "Фиоленте" – один из лучших в России по нашей отрасли.

Если молодой человек или девушка планируют связать свою жизнь с заводом, то они могут получить здесь все. Вплоть до того, что удачно выйти замуж или жениться – такие случаи у нас нередки.

– На "Фиоленте" есть предпринимательские программы, которые вы поддерживаете. В чем их суть?

– Я приглашаю людей и говорю: вот детали, которые не производятся в России. Что-то изготавливается в Словении, а часть мы приобретаем в Китае. Чтобы производить их, нужно покупать высокоточное оборудование. У нас на это денег нет. Но в Крыму есть программы поддержки предпринимательства, патронируемые главой Республики Сергеем Аксеновым и региональным Минэкономики. Можно купить оборудование и запустить производство, а работая с нами, получить долгосрочный заказ. К сожалению, наши предпринимательские структуры то ли боятся трудностей, то ли не думают о перспективах. Но я уверен, что этот опыт будет у нас реализован.

– В ноябре 2017 года вы получили из рук президента орден Дружбы …

– Это большое счастье и гордость, огромная награда за труд не только мой, но и всего многотысячного коллектива. За прошедшие годы завод оснастил более пятисот кораблей: подводных, надводных, на воздушной подушке, и везде мы не просто присутствовали, а создавали изделия соответствующего технического уровня. И не только это – в производстве многих видов вооружения сотрудники "Фиолента" принимали активное участие. И заслуги отмечены.

Александр Баталин

Беседовала Анна Мохова, корреспондент "ВПК" (Симферополь)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года