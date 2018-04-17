Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на Луну в 2019 году



Макет станции "Луна-25".

Источник: ТАСС Макет станции "Луна-25".Источник: ТАСС

Вице-премьер РФ пояснил, что миссия будет проведена для оценки инженерно-конструкторских решений для больших лунных аппаратов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.

"Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию "Луна-25", это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - отметил Рогозин. Он пояснил, что эта миссия будет проведена для оценки инженерно- конструкторских решений для больших лунных аппаратов.

"После 2025 года еще последуют станции, в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта", - добавил он. При этом вице-премьер отметил, что Россия не будет навязывать США сотрудничество в лунной программе. "Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем подмастерьями", - заключил Рогозин.