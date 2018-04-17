Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на Луну в 2019 году

18.04.2018 ТАСС 274 0
0
Понравилась новость?
 +2
Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник: ТАСС

Вице-премьер РФ пояснил, что миссия будет проведена для оценки инженерно-конструкторских решений для больших лунных аппаратов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.

"Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию "Луна-25", это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - отметил Рогозин. Он пояснил, что эта миссия будет проведена для оценки инженерно- конструкторских решений для больших лунных аппаратов.

"После 2025 года еще последуют станции, в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта", - добавил он. При этом вице-премьер отметил, что Россия не будет навязывать США сотрудничество в лунной программе. "Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем подмастерьями", - заключил Рогозин.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:35
  • 24
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы