Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на Луну в 2019 году
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Макет станции "Луна-25".
Источник: ТАСС
Вице-премьер РФ пояснил, что миссия будет проведена для оценки инженерно-конструкторских решений для больших лунных аппаратов
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Посадочный модуль "Луна-25" будет отправлен на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.
"Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию "Луна-25", это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться", - отметил Рогозин. Он пояснил, что эта миссия будет проведена для оценки инженерно- конструкторских решений для больших лунных аппаратов.
"После 2025 года еще последуют станции, в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта", - добавил он. При этом вице-премьер отметил, что Россия не будет навязывать США сотрудничество в лунной программе. "Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем подмастерьями", - заключил Рогозин.
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17.04.2018
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