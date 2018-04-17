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Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко

18.04.2018 ТАСС 370 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Вице-премьер отметил, что этот рынок составляет 4% от всего рынка космических услуг и "толкаться" на нем не нужно

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что России конкурировать с Илоном Маском и компанией SpaceX по средствам выведения полезных нагрузок на орбиту не нужно, поскольку эта сфера составляет лишь 4% от всего рынка космических услуг.

"Рынок средств выведения сейчас составляет всего 4% от всего рынка космических услуг. "Толкаться" с Илоном Маском и еще Китаем на этом рынке - это "толкаться" за эти 4%", - сказал он во вторник в эфире телеканала РБК-ТВ.

По его словам, реальный рынок космических услуг - это примерно $350 млрд, он формируется не за счет выведения ракетами полезных нагрузок, а за счет создания самих полезных нагрузок. "Реальные деньги лежат не в создании ракет, а в создании полезных нагрузок", - отметил вице-премьер.

Также Рогозин высказался о вкладе Илона Маска в исследование космоса и значимости его разработок для российской промышленности."Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик В целом, я считаю, к нему нужно относиться очень серьезно", - сказал он.

Заместитель председателя правительства признался, что внимательно анализировал технические решения Маска совместно со специалистами и пришел к выводу о необходимости использования некоторых из них российской космической отраслью.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий

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