"Факельное" шествие по странам и континентам



Лекция в ИЦАЭ.

Источник: ИЦАЭ Лекция в ИЦАЭ.Источник: ИЦАЭ

Конструкторы ракетных двигателей из Калининграда могут хорошо заработать

Dauria Aerospace рассчитывает получить заказ на спутники, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ). В этом случае калининградское опытное конструкторское бюро "Факел" заработает на производстве двигателей для них.

О готовящихся проектах на лекции, прочитанной в ИЦАЭ, рассказал пресс-секретарь частной российской космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров. "По условным оценкам, стоимость одного двигателя – около миллиона долларов, – отметил представитель Dauria Aerospace. – На один спутник необходимо четыре двигателя. На каждый контракт "Даурии" заказ минимум на четыре миллиона долларов получит и "Факел". Интерес к проекту Dauria Aerospace проявили уже четыре страны. "Из денег, что зарабатывает российская космонавтика на внешних рынках, значительная доля у "Факела", потому что десятки иностранных телекоммуникационных аппаратов работают на калининградских двигателях", – подчеркнул Виталий Егоров. Есть и потенциальный внутренний заказчик – "Газпром космические системы".

Dauria Aerospace, основанная в 2011 году, занимается созданием спутников и продажей комплектующих для них. ФГУП ОКБ "Факел" было основано в 1955-м, оборудование для космоса здесь создают с конца 60-х годов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года