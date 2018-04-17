Малайзийский интерес к российскому оружию: от "сделки века" до истребителей марки "Су"

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Малайзия — первая страна в Юго-Восточной Азии, закупившая оружие и авиатехнику из России. ТАСС — о военно-техническом сотрудничестве двух стран

16 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия) открылась Международная выставка вооружений и военной техники DSA 2018 (Defence Services Asia), которая входит в пятерку крупнейших в мире. На ней "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") демонстрирует истребители семейства "Су" и "МиГ", учебно-боевой самолет Як-130, а также военно-транспортные и боевые вертолеты, которые могут действовать в сложных природно-климатических условиях и по критерию "эффективность — стоимость" превосходят своих конкурентов. Как отмечают в пресс-службе компании-спецэкспортера, в структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии авиационная составляющая занимает приоритетное место.

Сегодня Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии активно реализуют программы модернизации и переоснащения своих вооруженных сил. Экспортный потенциал российского оружия здесь традиционно высок и дополнительно подкрепляется успешным применением российской техники в масштабных антитеррористических операциях

Сергей Гореславский

заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта"

Малайзия стала первой страной в этом регионе, закупившей оружие и авиатехнику российского производства. В 1993 году РФ заявила о готовности к сделкам с Малайзией и странами АСЕАН в таких областях, как кораблестроение, высокие технологии, а также космические технологии. В апреле 1999-го был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности, а также была создана совместная российско-малайзийская межправительственная комиссия по ВТС.

"МиГи" и "Су"

Двухстороннее военно-техническое сотрудничество началось 7 июня 1994 года, когда в Куала-Лумпуре был подписан контракт о продаже Россией Малайзии 18 истребителей МиГ-29.

МИД России назвал контракт "сделкой века". По различным оценкам, ее сумма составила $550–600 млн. 16 одноместных истребителей МиГ-29СЭ и две учебно-боевые "спарки" МиГ-29УБ (малайзийские обозначения — MiG-29N и MiG-20NUB соответственно) были поставлены в 1994–1995 годах. Эти машины вошли в состав 17-й и 19-й эскадрилий (впоследствии сведены в одну) королевских ВВС Малайзии на авиабазе Куантан.

На пяти МиГ-29Н летает известная малайзийская пилотажная группа Smokey Bandits, являющаяся визитной карточкой ВВС страны.

Совместный демонстрационный полет истребителя MиГ-29N ВВС Малайзии и F-22 Raptor ВВС США во время салона LIMA 2017 (Малайзия, март 2017). Источник: Cold War Soviet Aircraft

Позже два одноместных экземпляра были потеряны в летных происшествиях, еще четыре истребителя использовались в качестве "доноров" запчастей. Вывод оставшихся из эксплуатации самолетов первоначально был запланирован на 2009 год, однако в 2010-м сообщалось, что истребители пройдут ремонт с продлением ресурса. В 2016 году страна объявила тендер на закупку 18 многоцелевых истребителей на замену МиГ-29.

МИГ-29 Многофункциональный фронтовой истребитель стоит на вооружении ряда стран Юго-Восточной Азии. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.

В мае 2003 года во время визита в Куала-Лумпур министра обороны РФ Сергея Иванова было заключено соглашение, предусматривавшее в том числе поставку 18 истребителей Су-30МКМ ("многофункциональный коммерческий малайзийский"). Контракт был подписан в августе того же года по итогам визита в страну президента РФ Владимира Путина. Сумма сделки оценивалась примерно в $1 млрд.

По словам посла Малайзии в РФ Камаруддина бин Мустафы, контракт "вывел страну на третье место в мире по закупкам российской авиатехники после Китая и Индии". Истребители были поставлены в период с июня 2007-го по август 2009-го и заменили 14 устаревших американских истребителей Northrop F-5 Phantom. В соответствии с договором "Рособоронэкспорт" в качестве компенсационных обязательств взял на себя подготовку и запуск на Международную космическую станцию первого ангкасавана — малайзийского космонавта (в октябре 2007 года Шейх Музафар Шукор пробыл в космосе 11 дней).

Истребитель SU-30MKM Королевских ВВС Малайзии. Источник: © EPA-EFE/WALLACE WOON

В апреле 2007-го было подписано дополнение к контракту, в соответствии с которым к окончанию гарантийного срока для первой партии Су-30МКМ в Малайзии российская сторона обязалась ввести в этой стране в строй тренировочный центр для летчиков и технического персонала (он открыт в 2011 году), а также сервисный центр для обслуживания этих боевых самолетов, который заработал в 2012-м.

На церемонии открытия центра по подготовке пилотов истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии министр обороны страны Ахмад Захид Хамиди заявил, что Малайзия лидирует среди стран ЮВА в плане обучения пилотов для самолетов типа Су-30.

28 марта 2013 года в рамках Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA, прошедшей на острове Лангкави, авиастроительный холдинг "Сухой" подписал с Минобороны Малайзии договор по обслуживанию парка истребителей Су-30МКМ. Контракт оценивался приблизительно в $100 млн. Документ предусматривал поставку запасных частей, сервисное и техническое обслуживание 18 машин, полученных Малайзией в рамках контракта 2003 года.

Кстати, на LIMA 2017 состоялась мировая премьера выступления пилотажной группы "Русские витязи" на новых истребителях Су-30СМ. Особый интерес к полетам на выставке был связан с тем, что эта машина является развитием линейки самолетов Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30МКМ королевских ВВС Малайзии. Во время выступления летчики показали комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена из четырех самолетов, парный и одиночный пилотаж, в том числе и с использованием сверхманевренности.

Парк истребителей Су-30МКМ в настоящее время находится в боевой готовности. Мы реализуем ряд программ, направленных на поддержание боевых возможностей этих самолетов, включая работы в области закупок вооружений и технического обслуживания

Хедж Эффенди бин Буанг

главком ВВС Малайзии

В ходе МАКС-2017 в подмосковном Жуковском стороны заключили ряд соглашений о проведении ремонта и модернизации малайзийского парка истребителей МиГ-29, меморандум о сотрудничестве с "Рособоронэкспортом" по поставкам запасных частей для МиГ-29 и Су-30МКМ, а также пакет соглашений с Объединенной двигателестроительной корпорацией о проведении капитального ремонта двигателей АЛ-31ФП, установленных на истребителях Су-30МКМ.

Другая техника

11 декабря 1998 года министр обороны Малайзии Хамид Джафар Албар заявил, что малайзийские ВВС продадут два американских боевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk, приобретая взамен два российских многоцелевых вертолета Ми-17-1В. В 1999-м стало известно, что Казанский вертолетный завод поставил обе машины малайзийской стороне.

В июне 2001 года в Куала-Лумпуре на заседании российско-малайзийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан контракт на поставку в Малайзию противотанковых ракетных комплексов "Метис-М".

Носимый многоцелевой противотанковый ракетный комплекс "Метис-М1". Источник: Артем Коротаев/ТАСС

В апреле 2002-го в рамках выставки DSA заключено соглашение на поставку партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) малого радиуса действия "Игла" общей стоимостью $48 млн. По этому контракту Малайзия в 2002–2005 годах получила базовый вариант комплекса "Игла-9К38" в составе пусковых установок и ракет 9М39, а также элементы, связанные с их обслуживанием и эксплуатацией.

Кроме того, в 2002 году малайзийская сторона приобрела у РФ партию автоматов АК-101 калибра 5,56 мм.

В апреле 2012 года на выставке вооружений и военной техники DSA был подписан контракт на поставку для ВВС Малайзии российских управляемых ракет средней дальности класса "воздух — воздух" РВВ-АЭ. Контракт был выполнен до конца 2014 года, сумма составила $35 млн.

РВВ-АЭ Ракета разработана машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел". Она обеспечивает поражение высокоманевренных самолетов с перегрузкой до 9g, крылатых ракет, ракет класса "поверхность — воздух" и "воздух — воздух", стратегических бомбардировщиков и вертолетов, в том числе вертолетов в режиме зависания и других целей со всех направлений и ракурсов, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при электронном противодействии, на фоне земной и водной поверхностей, по принципу "пустил — забыл".

Подготовил Роман Азанов по данным "ТАСС-Досье"