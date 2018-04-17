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В Приморье восстанавливают поднятый из Баренцева моря американский танк

18.04.2018 РИА Новости 279 0
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Военнослужащие проводят работы по восстановлению американского танка Sherman в Приморском крае
Военнослужащие проводят работы по восстановлению американского танка Sherman в Приморском крае.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа в Приморье приступили к восстановлению среднего американского танка "Шерман" времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации самолет "Аэрокобра", найденный в Щук-озере, а также три танка "Шерман" и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта "Томас Дональдсон".

Один из поднятых "Шерманов" отреставрируют и представят публике в День Победы в Санкт-Петербурге. Еще один доставили в Приморье 8 апреля самолётом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России. Здесь его восстановят для участия в торжествах в регионе, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"На сегодняшний день специалистами базы, которые имеют большой опыт в восстановлении образцов различной бронетехники, проведена общая оценка состояния боевой машины, выполнен демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, проведена их дефектация, ведется отчистка труднодоступных участков корпуса от ила и грязи, удаляется ржавчина. Параллельно военнослужащие ищут варианты замены деталей, пришедших в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на отечественные аналоги", - сообщил Воскресенский.

Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских танков того периода, трудности у специалистов вызывает работа с ходовой частью танка, а также некоторые конструктивные особенности машины.

Планируется, что после завершения восстановительных работ танк может быть задействован в праздновании 9 мая, а позже, скорее всего, займёт место в Приморском филиале парка "Патриот".

Американцы поставляли в СССР танки Sherman с 1942 года. В общей сложности за годы войны в Советский Союз было отправлено 4,06 тысячи танков разных модификаций, до военной приемки дошло 3,66 тысячи из них.

В марте 1945 года союзнический транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Морской конвой, сопровождавший корабль, взял на борт экипаж судна, а весь груз - самолеты, паровоз, танки и другая техника - ушел на дно вместе с сухогрузом.
17.04.2018
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