В учениях в ЦВО задействовали около 100 "Градов" и "Ураганов"
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Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 100 систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в учениях ракетных войск ЦВО, сообщила пресс-служба военного округа.
"Около ста реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в ходе учений военнослужащие ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, расчеты "Градов" и "Ураганов" отработали уничтожение командных пунктов и техники условного противника на удалении до 20 километров.
Маневры стали финальным этапом лагерного сбора ракетных войск и артиллерии округа, который проводился на полигонах в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на горном полигоне "Ляур" в Таджикистане. В них приняли участие около 5,5 тысяч военнослужащих и до 1,5 тысяч единиц вооружения и техники.
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17.04.2018
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