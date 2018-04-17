Репутация России как ликвидатора химоружия безупречна, заявил Бабич
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Михаил Бабич. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Роман Владимиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Репутация России как ликвидатора химического оружия безупречна, подорвать ее невозможно, заявил в интервью РИА Новости полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.
"Репутацию России как ликвидатора химоружия подорвать невозможно. Потому что всем известно, что именно Россия, несмотря на экономические, а мы за этот период пережили три волны экономического кризиса, и технологические сложности, именно Россия на полтора года раньше установленного международными обязательствами срока уничтожила самый крупный в мире арсенал химического оружия. Поэтому репутация России в этом плане безупречна и дискредитировать ее вряд ли кому-нибудь удастся", - заявил Бабич.
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17.04.2018
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