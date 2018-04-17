В очередь на стыковку



Центр космонавтики и авиации на ВДНХ.

Источник: vpk-news.ru Центр космонавтики и авиации на ВДНХ.Источник: vpk-news.ru

"Механизация сельского хозяйства" в наши дни – верный путь к Марсу

На ВДНХ открыт отреставрированный в рекордные сроки павильон № 34 "Космос". Одним из главных экспонатов стала обгоревшая при посадке капсула гагаринского корабля.

“Люстру-звезду воссоздавали по чертежам и фотографиям, поскольку оригинал утерян”

К открытию павильон получил новое название: Центр космонавтики и авиации. Очередь людей с электронными билетами начала выстраиваться задолго до объявленного часа и к одиннадцати утра она уже растянулась вдоль всего фасада. В ней терпеливо стояли пенсионеры с внуками, молодые люди с айфонами, гости столицы. Кстати, в первые месяцы работы центра попасть туда можно, только заказав билет по Интернету, таким образом решили избежать толчеи.

Реставрацию павильона № 34 начали в январе 2017-го. Она длилась год и два месяца – рекордное для такого масштаба работы время. Хотя дел было непочатый край, поскольку многие павильоны выставки, как и "Космос"", а ранее "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР", в 1954 году строились по временной схеме. Теперь это капитальное здание, однако восстановленное в историческом облике. Строители заменили металлоконструкции кровли, полностью – остекление аркады купола и эллинга, отреставрировали витражи и уникальный декор, скульптуры на крыше здания. Под куполом установили точную копию люстры-звезды четырехметрового диаметра, украшавшую в 1935–1937 годах Троицкую башню Кремля. Ее воссоздавали по чертежам и фотографиям, поскольку оригинальное изделие утеряно.

Выставка только начинается

Президент Путин у главного экспоната – капсулы гагаринского корабля. Фото: ИТАР-ТАСС

Станция "Луна-9"

Площадь павильона – более 27 тысяч квадратных метров, из которых 15 тысяч отдано под выставочное пространство. Здесь свыше 120 образцов уникальной космической техники, ранее не выставлявшихся. Можно увидеть макеты первого спутника и орбитальной станции "Мир", спускаемые аппараты венерианской, марсианской и других программ. Есть экспонаты, созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, более двух тысяч редких документов, фото- и видеоматериалов из архивов страны. Особенно интересно проследить, как менялись с развитием технологий и материалов космические станции, корабли и скафандры. Можно узнать не только об исследованиях, но и о быте человека на орбите.

Макет космического дома

"Буран" не узнать невозможно. Фото: Сергей Карпачев

Отсюда может начаться дорога в космос

Любой посетитель имеет возможность на тренажерах, имитирующих кабину корабля, почувствовать себя покорителем пространства и провести стыковку с модулем орбитальной станции. Мгновенно среди первых посетителей стали популярными интерактивные столы и экраны – можно испытать на себе роль главного инженера завода, выпускающего ракеты, слетать на Луну, преодолеть пояс астероидов. Здесь не проблема задать вопрос роботу Федору ("Отцы Федора"), созданному по программам Фонда перспективных исследований. Это настоящий прорыв. Именно Федору и ему подобным предстоит осваивать дальний космос.

Осматривая 12 апреля обновленный павильон, президент Владимир Путин сказал, что подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты для дальнего космоса, будут полеты на лунную орбиту и в перспективе – марсианская программа. Как знать, может, реализовывать эти масштабные проекты предстоит как раз ребятам, сегодня с увлечением тестирующим интерактивные тренажеры.

Сергей Карпачев, специальный корреспондент "ВПК"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года