Головному кораблю "звериной" серии подлодок исполнилось 30 лет



АПЛ "Пантера" проекта 971.

Источник: Павел Львов/ РИА Новости АПЛ "Пантера" проекта 971.Источник: Павел Львов/ РИА Новости

16 апреля исполняется 30 лет со дня спуска на воду головной атомной подводной лодки "Барс" проекта 971. Подводные корабли этой серии считаются неуловимыми охотниками за ракетными подводными лодками и надводными кораблями противника.

АПЛ "Барс" относится к подводным кораблям так называемой "звериной серии", которые в свое время были одними из малошумных отечественных многоцелевых субмарин. Проектантом выступило бюро "Малахит".

Как рассказали в пресс-службе ПО "Севмаш", "Барс" был построен в эллинге №1 стапельно-сдаточного производства. Ответственный сдатчик - известный корабел, лауреат Государственной премии Владимир Чувакин, сдаточный механик - Владимир Пастухов.

- 1 марта 1989 года "Барс" введен в состав Краснознаменного Северного флота. 6 апреля 1990 года подлодка совершила глубоководное погружение на предельную глубину, - отметили на северодвинском предприятии.

Корабль находился в составе флота до 20 июля 2002 года.

Всего на Севмаше по проекту 971 построено семь кораблей - "Пантера", "Волк", "Леопард", "Тигр", "Вепрь" и "Гепард", получившие свои названия в память о подводных лодках России типа "Барс", построенных в начале XX века по проекту выдающегося русского кораблестроителя Игоря Бубнова.

Атомные подлодки проекта 971 имели характеристики, позволяющие противостоять новейшим американским многоцелевым субмаринам Los Angeles и Seawolf. По словам экспертов, малошумность этих подводных "хищников" не раз сбивала с толку подводные и надводные корабли потенциальных противников в различных частях Мирового океана.

Справка "РГ"

Кроме снижения уровня шума атомные подводные лодки проекта 971 были оснащены мощным ударным вооружением. Число ракетно-торпедных боекомплектов, их калибр и количество торпедных аппаратов в составе "Барсов" значительно отличались от советских и зарубежных подлодок аналогичного назначения. Благодаря этому корабли могли принимать участие в проведении операций спецназначения, осуществлять минные постановки и вести разведку.

Анна Чистякова (Архангельская область)