Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Головному кораблю "звериной" серии подлодок исполнилось 30 лет

17.04.2018 Российская газета 205 0
0
Понравилась новость?
 +1
АПЛ "Пантера"
АПЛ "Пантера" проекта 971.
Источник: Павел Львов/ РИА Новости

16 апреля исполняется 30 лет со дня спуска на воду головной атомной подводной лодки "Барс" проекта 971. Подводные корабли этой серии считаются неуловимыми охотниками за ракетными подводными лодками и надводными кораблями противника.

АПЛ "Барс" относится к подводным кораблям так называемой "звериной серии", которые в свое время были одними из малошумных отечественных многоцелевых субмарин. Проектантом выступило бюро "Малахит".

Как рассказали в пресс-службе ПО "Севмаш", "Барс" был построен в эллинге №1 стапельно-сдаточного производства. Ответственный сдатчик - известный корабел, лауреат Государственной премии Владимир Чувакин, сдаточный механик - Владимир Пастухов.

- 1 марта 1989 года "Барс" введен в состав Краснознаменного Северного флота. 6 апреля 1990 года подлодка совершила глубоководное погружение на предельную глубину, - отметили на северодвинском предприятии.

Корабль находился в составе флота до 20 июля 2002 года.

Всего на Севмаше по проекту 971 построено семь кораблей - "Пантера", "Волк", "Леопард", "Тигр", "Вепрь" и "Гепард", получившие свои названия в память о подводных лодках России типа "Барс", построенных в начале XX века по проекту выдающегося русского кораблестроителя Игоря Бубнова.

Атомные подлодки проекта 971 имели характеристики, позволяющие противостоять новейшим американским многоцелевым субмаринам Los Angeles и Seawolf. По словам экспертов, малошумность этих подводных "хищников" не раз сбивала с толку подводные и надводные корабли потенциальных противников в различных частях Мирового океана.

Справка "РГ"

Кроме снижения уровня шума атомные подводные лодки проекта 971 были оснащены мощным ударным вооружением. Число ракетно-торпедных боекомплектов, их калибр и количество торпедных аппаратов в составе "Барсов" значительно отличались от советских и зарубежных подлодок аналогичного назначения. Благодаря этому корабли могли принимать участие в проведении операций спецназначения, осуществлять минные постановки и вести разведку.


Анна Чистякова (Архангельская область)
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Барс
Волк
Компании
Севмаш
Проекты
971 Щука-Б
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 07:50
  • 7061
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.04 07:17
  • 6
Российских саперов вооружат "роботами-смертниками"
  • 17.04 07:11
  • 4
Вертолёт Ка-29 потерпел крушение на Балтике
  • 17.04 07:07
  • 14
Парад "терминаторов"
  • 17.04 07:05
  • 11
Прощай, космос? Россия может прекратить поставку РД-180 в США
  • 17.04 06:59
  • 1
Запах провокации
  • 17.04 04:49
  • 67
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 17.04 04:48
  • 1432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 03:48
  • 38
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 17.04 00:52
  • 2
Пентагон предложил Турции альтернативу российским ЗРС С-400
  • 17.04 00:21
  • 1
Новый танк для Индии разработает Украина. А также модернизирует ПВО
  • 16.04 23:02
  • 50
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 16.04 22:30
  • 4
Рогозин за год увеличил свой доход в три раза
  • 16.04 22:21
  • 3
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
  • 16.04 21:15
  • 3
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
другие обсуждаемые темы