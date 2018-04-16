В Китае приняли на вооружение новую баллистическую ракету
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Китайская ракета DF-26 - Dong Feng ("Восточный ветер").
Источник: Wikimedia.org
Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на репортаж Центрального телевидения Китайской народной республики, которое показало передачу нового вооружения ракетной бригаде.
Никаких подробностей в телевизионной информации не приводится: название ракеты не называется, не приводятся ее характеристики, не указывается полигон, на котором проводили испытания нового вида вооружения. Единственное, о чем сообщается - ракета способна нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Она может быть использована для отражения ракетного ядерного удара, а также для точных ударов по наземным целям, крупным надводным объектам.
Другое средство массовой информации Китая - портал Sina предполагает, что речь идет о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.
DF-26 - Dong Feng ("Восточный ветер") является развитием баллистической ракеты DF-21D. В Китае ее называют убийцей авианосцев. Это баллистическая противокорабельная ракета, предназначенная для поражения надводных морских целей на больших и средних дистанциях. DF-26 может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Максимальная дальность полета - 2500 миль (4630 километров).
Светлана Цыганкова
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16.04.2018
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