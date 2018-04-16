В Китае приняли на вооружение новую баллистическую ракету



Китайская ракета DF-26 - Dong Feng ("Восточный ветер").

Источник: Wikimedia.org Китайская ракета DF-26 - Dong Feng ("Восточный ветер").Источник: Wikimedia.org

Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на репортаж Центрального телевидения Китайской народной республики, которое показало передачу нового вооружения ракетной бригаде.

Никаких подробностей в телевизионной информации не приводится: название ракеты не называется, не приводятся ее характеристики, не указывается полигон, на котором проводили испытания нового вида вооружения. Единственное, о чем сообщается - ракета способна нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Она может быть использована для отражения ракетного ядерного удара, а также для точных ударов по наземным целям, крупным надводным объектам.

Другое средство массовой информации Китая - портал Sina предполагает, что речь идет о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.

DF-26 - Dong Feng ("Восточный ветер") является развитием баллистической ракеты DF-21D. В Китае ее называют убийцей авианосцев. Это баллистическая противокорабельная ракета, предназначенная для поражения надводных морских целей на больших и средних дистанциях. DF-26 может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Максимальная дальность полета - 2500 миль (4630 километров).

Светлана Цыганкова