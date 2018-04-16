Удар по Сирии: "неэффективная" ПВО против "сбитых" ракет



Разрушенный научно-исследовательский центр в Дамаске после удара, 14 апреля 2018 года.

Источник: Omar Sanadiki/Reuters Разрушенный научно-исследовательский центр в Дамаске после удара, 14 апреля 2018 года.Источник: Omar Sanadiki/Reuters

Почему данные Пентагона и Минобороны РФ по Сирии существенно расходятся

Коалиция во главе с США применила 105 ракет по объектам на территории Сирии. Минобороны России заявило, что 71 ракета была сбита сирийскими ПВО, однако, по данным Пентагона, ни одна из ракет воздушного и морского базирования не была поражена. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок проанализировал результаты удара 14 апреля 2018 года.

Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США - генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи, ракетные удары задержали развитие сирийских программ химического оружия на много лет вперед. В то же время, по его словам, три сирийских объекта, на которые обрушился град ракет морского и воздушного базирования, не представляют собой полный список предприятий и центров, на которых якобы создается сирийское химическое оружие.

По каким объектам ударили США

1. Научно-исследовательский центр Барза, который Маккензи назвал "сердцем" программы по созданию химического оружия для режима Башара Асада. Центр, по словам генерала, расположен в "одной из наиболее защищенных областей в мире", в непосредственной близости от столицы Сирии - Дамаска.

По этому объекту, как заявил Кеннет Маккензи, был нанесен удар 57 крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк" и 19 ракетами класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM-ER, запущенных с двух стратегических бомбардировщиков В-1В "Лансер", сопровождаемых для прикрытия истребителями F-22 "Рэптор".

JASSM-ER - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. По мнению военного ведомства США, объект полностью разрушен.

2. Предприятие по производству химического оружия Хим Шиншар, расположенное к западу от города Хомс. По этому объекту наносили удары все три страны - Франция, США и Великобритания.

США применили девять крылатых ракет морского базирования "Томагавк", британцы запустили с истребителей Tornado и Typhoon ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow, французы применили три крылатые ракеты морского базирования и две ракеты "воздух-земля" типа SCALP (эквивалент Storm Shadow).

По оценке средств разведки США, объект полностью выведен из строя.

3. Заглубленный склад химического оружия, приблизительно в 7 км от Хим Шиншара.

По этому объекту наносили удар только французы семью ракетами SCALP. В обоих случаях ВВС Франции использовали истребители "Рафаль". Их сопровождали для прикрытия истребители "Мираж".

По оценкам Маккензи, объекту нанесен существенный ущерб.

Первое применение

По словам руководителя ОКНШ, зенитные ракетные войска ПВО Сирии запустили около 40 ракет, но это произошло уже после того, как последнее средство поражения сил коалиции было применено по объектам удара.

Маккензи утверждает, что ни одна ракета морского и воздушного базирования коалиции не была поражена огнем сирийских средств ПВО. В целом, по словам руководителя ОКНШ ВС США, системы ПВО Сирии были "удивительно неэффективны во всех областях их боевого применения".

Что касается российских зенитных ракетных систем С-400, то, по оценкам Маккензи, радиолокационный комплекс командного пункта работал на излучение, но два зенитных ракетных дивизиона, дислоцированные на авиабазе "Хмеймим" и "Тартус", огня не открывали.

Военное ведомство США считает, что жертв среди гражданского населения Сирии в результате ударов нет.

Ни один из самолетов союзнических сил в воздушное пространство Сирии не заходил благодаря тому, что дальность поражения всех средства поражения позволяла этого не делать. В качестве прикрытия бомбардировщиков В-1В "Лансер" использовались истребители 5-го поколения F-22 "Рэптор".

Кроме того, бомбардировщики и самолет-заправщик сопровождались самолетом РЭБ EA-6B. Это было сделано в расчете на гипотетическое применение Россией средств ПВО.

Официально ЕА-6В уже сняты с вооружения ВМС США и заменены на более перспективные самолеты РЭБ EA-18G Growler, но они все еще используются Корпусом морской пехоты ВС США. Это говорит о том, что операции против Сирии, которая так еще и не получила название, приняли все виды вооруженных сил США и рода войск.

19 пусков управляемых ракет JASSM-ER 14 апреля 2018 года с бомбардировщиков B-1В - первый зафиксированный случай боевого применения авиационных средств поражения этого типа. Эта ракета управляется по данным системы GPS и оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Дальность стрельбы JASSM-ER (около 1000 км) позволила бомбардировщику В-1В применить это оружие без захода в зоны поражения сирийских зенитных ракетных систем. Ракета оснащена проникающей боевой частью весом 450 кг. В настоящее время изделия этого типа уже могут применять истребители F-15E, а F-16C/D и B-52 находятся на этапе модернизации под эту ракету.

С акватории Красного моря крейсер Monterey ВМС США запустил 30 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а эсминец Laboon - семь, заявил Маккензи. В северной части Аравийского моря эсминец Higgins запустил 23 "Томагавка". В Средиземном море французский фрегат Longuedoc пустил три ракеты морского базирования SCALP.

Атомная подводная лодка ВМС США John Warner класса "Вирджиния" запустила шесть крылатых ракет "Томагавк". Это первый случай боевого применения АПЛ этого класса.

И Маккензи, и представитель Пентагона Дана Уайт не исключают удары по Сирии в будущем, если Башар Асад будет вновь применять химическое оружие.

Ракетно-авиационные удары поразили "сердце" сирийских предприятий по производству химического оружия, но Кеннет Маккензи заявил, что есть и другие заводы, которые не были поражены из-за опасений по поводу жертв среди гражданского населения. Он отказался сказать точно, сколько этих заводов осталось.

Какова позиция России

В отличие от ударов против Сирии в прошлом году, эти бомбардировки были спланированы для того, чтобы непосредственно повлиять на процесс разработки химического оружия. В апреле 2017 года удары были нанесены по средствам доставки.

Снимки, полученные американскими средствами разведки после удара в прошлом году, продемонстрировали некоторые повреждения авиабазы "Шайрат", уничтожение 20 сирийских самолетов, мест хранения химического оружия, системы противовоздушной обороны и складов боеприпасов и топлива. Однако взлетно-посадочная полоса осталась целая и после незначительного ремонта авиабазы она, по американским оценкам, вновь готова к применению химоружия.

Российское военное ведомство утверждает, что перехвачена 71 крылатая ракета из 103. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".

По данным Минобороны РФ, в ударе приняли участие самолеты F-15 и F-16 и применяли ракеты "воздух-земля". Американская сторона не подтверждает участие самолетов этих типов.

Кроме того, военное ведомство России считает, что французы не принимали участие в боевых действиях 14 апреля. Есть и другие расхождения в оценке ситуации. Минобороны РФ не зафиксировало участие французского фрегата и американской АПЛ.

Российские военные считают, что американские стратегические бомбардировщики В-1В применяли бомбы типа GBU-38. Это свободнопадающая бомба Mk82 весом 227 кг с комплектом аппаратуры, позволяющей использовать ее в качестве всепогодного высокоточного боеприпаса (JDAM).

Что касается 71 сбитой 14 апреля 2018 года сирийскими средствами ПВО крылатой ракеты, то надо, наверное, уточнить места падения обломков зенитных управляемых и крылатых ракет, сфотографировать все пораженные изделия и сделать фотоальбом. И представляется целесообразным точно такой же альбом изготовить по 23 КР, отклонившихся от курса 7 апреля 2017 года. Это должно исключить противоречивые оценки в количестве сбитых средств поражения.

Михаил Ходаренок