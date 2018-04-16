НАСА запустит "охотника" за инопланетянами
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Орбитальная обсерватория TESS.
Источник: NASA / Reuters
Орбитальная обсерватория TESS (англ. Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенная для поиска экзопланет и изучения их атмосферы, будет запущена 16 апреля. Аппарат позволит ученым находить пригодные для инопланетной жизни скалистые планеты, находящиеся в зоне обитаемости родительских звезд. Об этом сообщает Science Alert.
Как пишет издание, новый космический телескоп НАСА будет наблюдать за 200 тысячами ярких звезд, которые находятся в относительной близости от Солнца. С помощью него ученые планируют отслеживать астрономические транзиты (прохождения) — явления, во время которых планета или другое крупное тело заслоняет звезду, вокруг которой вращается. Транзитный метод позволяет определить размеры планеты, ее плотность и состав атмосферы.
TESS обладает зеркалом диаметром 6,5 метра, что позволяет ему собирать намного больше света, чем может улавливать Hubble Space Telescope. Хотя наземные системы, применяемые для подобных исследований, способны изучать большие области неба, атмосфера Земли сильно ограничивает качество получаемых ими данных. Так, они могут зафиксировать падение яркости лишь на один процент, в то время как скалистые планеты снижают уровень блеска звезд лишь на доли процента.
Таким образом, TESS будет способен находить экзопланеты, достаточно удаленные от родительских звезд, чтобы на них могла находиться жидкая вода и, соответственно, живые организмы.
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16.04.2018
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