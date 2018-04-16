Крейсер США бьет по Сирии
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Источник: © Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP
В Сети опубликована видеозапись пуска ракеты "Томагавк" с ракетного крейсера USS "Монтерей" (Monterey) 14 апреля по цели в Сирии. USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций по морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе.
U.S. Navy, США
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16.04.2018
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