Сирийская армия получит подкрепление. Какая техника идёт в САР
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На борту российского десантного корабля, который направляется в Сирию, турецкие блогеры заметили бронеавтомобили "Рысь", БТР-80, а также другую автомобильную технику, сообщает Вестник Мордовии.
twitter.com/YorukIsik
Автор фотографий обратил внимание пользователей интернета на БТР-80с установленной на нем аппаратурой подавления радиоуправляемых фугасов "Пелена-6Б". Благодаря этому изделию нейтрализуется работа различных радиофугасов.
twitter.com/YorukIsik
Устройство без проблем может работать при температуре окружающей среды до + 50 градусов по Цельсию, что очень важно для его применения в Сирии.
twitter.com/YorukIsik
Эта разработка российских конструкторов традиционно высоко оценивается военными специалистами, в том числе зарубежными.
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16.04.2018
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