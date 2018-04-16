Сирийская армия получит подкрепление. Какая техника идёт в САР

На борту российского десантного корабля, который направляется в Сирию, турецкие блогеры заметили бронеавтомобили "Рысь", БТР-80, а также другую автомобильную технику, сообщает Вестник Мордовии.

twitter.com/YorukIsik

Автор фотографий обратил внимание пользователей интернета на БТР-80с установленной на нем аппаратурой подавления радиоуправляемых фугасов "Пелена-6Б". Благодаря этому изделию нейтрализуется работа различных радиофугасов.

twitter.com/YorukIsik

Устройство без проблем может работать при температуре окружающей среды до + 50 градусов по Цельсию, что очень важно для его применения в Сирии.

twitter.com/YorukIsik

Эта разработка российских конструкторов традиционно высоко оценивается военными специалистами, в том числе зарубежными.