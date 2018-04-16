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Сирийская армия получит подкрепление. Какая техника идёт в САР

17.04.2018 Военное обозрение 217 0
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На борту российского десантного корабля, который направляется в Сирию, турецкие блогеры заметили бронеавтомобили "Рысь", БТР-80, а также другую автомобильную технику, сообщает Вестник Мордовии.

twitter.com/YorukIsik

Автор фотографий обратил внимание пользователей интернета на БТР-80с установленной на нем аппаратурой подавления радиоуправляемых фугасов "Пелена-6Б". Благодаря этому изделию нейтрализуется работа различных радиофугасов.

twitter.com/YorukIsik

Устройство без проблем может работать при температуре окружающей среды до + 50 градусов по Цельсию, что очень важно для его применения в Сирии.

twitter.com/YorukIsik

Эта разработка российских конструкторов традиционно высоко оценивается военными специалистами, в том числе зарубежными.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
БТР-80
Рысь LMV
Проекты
ИТ

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