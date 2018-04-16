Зачастили. Очередной беспилотник провел разведку российских баз в Сирии
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Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел 24-часовой полет вблизи Сирии и расположенных на ее побережье российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
http://www.globallookpress.com/
По их сведениям, тяжелый американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал над международными водами Средиземного моря вблизи границ Ливана и Сирии на высоте около 16 тыс. метров. В понедельник утром он вернулся на базу.
В субботу вблизи Сирии также вел разведку аналогичный американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2047. Его полет продолжался более 21 часа.
Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров, передает "Интерфакс"
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16.04.2018
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