Подразделения РЭБ Центрального округа отработали противодействие крылатым ракетам

Учения по противодействию крылатым ракетам условного противника проведено с подразделениями РЭБ на нескольких полигонах Центрального округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Минобороны РФ

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения "Красуха-2" и "Красуха-4", провели обнаружение и сопровождение целей, имитирующих крылатые ракеты у противника. Личный состав пунктов управления отработал задачи по оперативной передаче координат учебных воздушных целей на командный пункт объединения ВВС и ПВО округа,

говорится в релизе.

Сообщается, что "по замыслу мероприятий, моделировался полет как групповых, так и одиночных целей, летящих на разных высотах и скоростях".

Кроме того, в ходе мероприятий "военнослужащие выполнили перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами, создав 50-километровую зону полного подавления сигнала сотовой связи", добавили в округе.

По данным пресс-службы, тренировки подразделений РЭБ проводились на полигонах в Поволжье, Сибири и на Урале. К учениям были привлечены около 700 военнослужащих, задействовано 150 единиц техники.