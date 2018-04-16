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Подразделения РЭБ Центрального округа отработали противодействие крылатым ракетам

17.04.2018 Военное обозрение 228 0
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Учения по противодействию крылатым ракетам условного противника проведено с подразделениями РЭБ на нескольких полигонах Центрального округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Минобороны РФ

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения "Красуха-2" и "Красуха-4", провели обнаружение и сопровождение целей, имитирующих крылатые ракеты у противника. Личный состав пунктов управления отработал задачи по оперативной передаче координат учебных воздушных целей на командный пункт объединения ВВС и ПВО округа,

говорится в релизе.

Сообщается, что "по замыслу мероприятий, моделировался полет как групповых, так и одиночных целей, летящих на разных высотах и скоростях".

Кроме того, в ходе мероприятий "военнослужащие выполнили перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами, создав 50-километровую зону полного подавления сигнала сотовой связи", добавили в округе.

По данным пресс-службы, тренировки подразделений РЭБ проводились на полигонах в Поволжье, Сибири и на Урале. К учениям были привлечены около 700 военнослужащих, задействовано 150 единиц техники.
16.04.2018
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Продукция
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