Побьет ли Т-90 лучший американский танк?



Танки Т-90А.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Танки Т-90А.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Пусть Т-14 "Армата" и лучший и новейший российский танк, к службе он еще не готов. Поэтому для укрепления бронетанковых войск Россия продолжает модернизацию своего нынешнего лучшего танка - Т-90. Недавно сообщалось, что 40 единиц Т-90М, последней модификации Т-90, в скором времени поступят на вооружение в боевые части. Как и в случае с американским танком M1A2 SEP v3, модернизация включает в себя целый ряд улучшений, хотя и на данный момент неясно, коснутся ли они модификации Т-90 или Т-90А. Вопрос в том, какой из двух усовершенствованных танков окажется победителем в бою?

В отличие от российских танков предыдущих поколений, Т-90М имеет тот же набор функций, что и его западные аналоги. Если российским танкам ранних моделей зачастую не доставало командирского тепловизионного прицела - имелся лишь дневной и ночной прицел - то на Т-90М, где установлен панорамный прицел командира ПАК ПАН, этот недостаток устранен. Наводчик также имеет свой темпловизионный прицел - уже ставший стандартным модуль "Сосна-У". Похоже, что обе эти модели прицелов все еще используют тепловую матрицу "Кэтрин" (Catherine) французской разработки, и нет никаких намеков на то, что на Т-90 их заменят на российские аналоги "Ирбис-К". Эти два прицела сочленены, благодаря чему данные о цели передаются от командира прямо к наводчику. Российские источники пишут, что доселе на танках отечественного производства такие решения не применялись. На Западе же они уже успели стать привычными.

Систему динамической защиты "Контакт-5" сменила более современная и эффективная "Реликт". Похоже, что для снижения эффективности кумулятивных боеприпасов под башней была развернута некая сетчатая или цепочная броня. На ранних фотографиях Т-90М в этой области виднелась решетчатая броня, но на более современных снимках, начиная с конца 2017 года, уже видно, что броня сетчатая. Решетчатая броня по-прежнему используется в задней части танка для предупреждения вывода из строя двигательной установки. Впоследствии на Т-90М, возможно, будет установлена динамическая защита "Малахит", однако таких фотографий пока что не публиковалось, и первые экземпляры, скорее всего, будут поставляться без нее. Точность пушки, хотя на вооружении и осталась ее прежняя модификация 2А46, также была улучшена. Командирский же 12.7-миллиметровый пулемет, похоже, представляет собой новую разработку. Он установлен сильно выше командирского тепловизионного прицела, чем на первых модификациях Т-90. Ожидается, что его функциональность приближается к американской системе "Кроус" (CROWS).

Лазерное обнаружение и пусковые установки дымовых гранат активной защитной системы "Штора", по всей видимости, остались на месте, однако системы оптико-электронного подавления будут заменены. Предположительно, причиной тому стала их неэффективность против противотанковых ракет современного поколения. Сообщается, что в будущем на Т-90М, возможно, будет установлена активная защита "Афганит", однако на данный момент нет ни текущих фотографий, ни других документальных тому подтверждений. Похоже, что Т-90М будет иметь повышенный уровень комфорта, включая кондиционеры. Будет усовершенствовано и водительское место, благодаря переходу от более сложных в освоении и управлении рычагов ранних российских танков к системе, более напоминающей ту, что установлена на М1А2 "Абрамс" (Abrams). Танк также будет оснащен диагностической/логистической системой управления и усовершенствованной системой радиосвязи.

Американский танк M1A2 SEP v3 во многом прошел те через те же стадии модернизации, что и Т-90М: в частности, модернизацию корпусной и башенной брони, установку тепловизионных приборов на прицел командира и наводчика и улучшенных боевых модулей "Кроус". Примечательно, что у SEP v3 новые боевые модули сделаны менее заметными, в то время как у его российского аналога габариты, напротив того, увеличились. Хотя модель пушки американского танка осталась неизменной, был вмонтирован канал передачи данных, что позволит использовать снаряды HE MPAT. Как и в случае с Т-90М, модернизация также коснулась снарядов типа M829A4 APFSDS, системы активной защиты "Трофи" (Trophy), радиосвязи и логистических систем.

Таким образом, вооружения обоих танков практически идентичны. Хотя линия передачи данных на SEP v3 и подается как нововведение, на Т-90 подобная система дистанционного подрыва "Айнет" была опробована еще в начале 1990-х. Качество используемых боеприпасов, вероятно, также относительно схоже, хотя и сообщается, что новые снаряды M829A4 смогут пробивать динамическую защиту "Реликт", установленную на Т-90М. Как цепочная, так и решетчатая броня Т-90 против APFSDS ничем не поможет, поскольку разработаны они главным образом против кумулятивных боеприпасов. Что же до Т-90М, то там, вероятно, используются боеприпасы "Свинец", находящиеся в эксплуатации с 2000-х готов и считающиеся весьма летальными. Кроме того, Т-90М также способен выпускать противотанковые управляемые ракеты - в отличие от танка M1A2, таким потенциалом никогда не обладавшего, несмотря на теоретическую возможность использования израильских ракет "Лахат" (LAHAT). Что касается обнаружения, то здесь перевес, вероятно, на стороне M1A2, благодаря тепловизору третьего поколения американской разработки, в противовес импортированным тепловизорам на Т-90М. Что же до мобильности, то T-90M легче, а значит - более маневрен.

В реальном бою система "Трофи", вероятно, нейтрализует всякое преимущество, которое Т-90М получит благодаря ракетам "Инвар-М". Их скорость в 350 метров в секунду более чем укладывается в окно перехвата "Трофи", рассчитанного на скорость до 900 метров в секунду. В перестрелке оба танка, вероятно, похвастают схожим уровнем точности стрельбы и даже смогут пробить броню друг друга. И все же экипаж M1A2 SEP v3 попадание переживет с большей вероятностью, так как его боеприпасы хранятся в бронированном замке, отделенном вышибными панелями в задней части башни. На Т-90М частично сохраняется традиционная российская конструкция, когда боеприпасы размещаются в автозагрузчике в непосредственной близости от экипажа. Однако некоторые боеприпасы все же были перемещены в отдельный отсек с вышибными панелями наподобие "Абрамс" - поскольку башня T-90M значительно удлинилась по сравнению с базовым Т-90 или Т-72. Таким образом, победа, вероятнее всего, достанется более умелому экипажу.

Чарли Гао (Charlie Gao) изучал политологию и информатику в Гриннел-Колледже и является экспертом по вопросам обороны и национальной безопасности.

The National Interest, США