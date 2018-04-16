Четвертый поход в Сирию. БДК "Орск" вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск", пройдя черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Минобороны РФ

По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что БДК, судя по его осадке, шел сильно нагруженным. Как пишут блогеры, на верней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики "КАМАЗ", бензовоз "Урал" и бронеавтомобиль "Тигр", окрашенные в зеленый цвет. Это уже четвертый поход БДК "Орск" в Сирию в текущем году.

Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через черноморские проливы также проходили БДК "Минск" (5 апреля) и БДК "Николай Фильченков" (13 апреля), передает "Интерфакс"