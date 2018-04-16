Турция: Грузию пора принимать в НАТО

Турция, которая в последнее время позиционируется в России чуть ли не одним из стратегических партнёров, заявляет об активной поддержке кампании по расширению НАТО. В частности, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что официальная Анкара поддерживает Грузию и Македонию в их желании влиться в натовский коллектив. Также Чавушоглу отмечает, что Турция выступает за принятие в состав НАТО Боснии и Герцеговины.

Такое высказывание Чавушоглу сделал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который посещает Анкару.

При этом глава турецкого МИД не прокомментировал такого вопроса как возможность принятия в НАТО Грузии при наличии у той территориальных проблем. Напомним, что Турция и Грузия не признают Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

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В таком случае Турция готова увидеть Грузию в НАТО без этих территорий, что может быть поставлено под сомнением уставом НАТО, или Анкара принципиально не против того, чтобы в Тбилиси в очередной раз решились на военную авантюру против Абхазии и РЮО?..