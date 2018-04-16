Почём "Ангара". В "Роскосмосе" рассказали о затратах
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Создание первой ракеты-носителя "Ангара А5" обошлось в 3,4 млрд. рублей, а в общей сложности в проект уже вложено более 110 миллиардов, приводят Известия сообщение глава научно-технического совета (НТС) корпорации "Роскосмос" Юрия Коптева.
Минобороны РФ
По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения "Ангары", который был бы нужен. Не могу не упомянуть, что в "Ангару" уже вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша – это не вызывает сомнений,
рассказал Коптев в интервью газете.
По его словам, "основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны", и вся инфраструктура для пусков функционирует.
Есть ряд вопросов по совершенствованию "Ангары". Необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза. При этом идея формирования перспективной орбитальной группировки ориентирована именно на использование "Ангары",
уточнил Коптев.
С точки зрения корпорации, новую ракету будут использовать еще и в связи с ограничениями на применение "Протонов" на Байконуре.
В свое время Россия взяла на себя обязательство вывести из эксплуатации ракеты с высокотоксичным топливом после 2020 года. Поэтому возникает логичный вопрос: если не "Ангара", то что?
заключил глава НТС "Роскосмоса".
Напомним, семейство, спроектированное по модульному типу "Ангара", включает ракеты 4-х классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного. Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.
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16.04.2018
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