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Почём "Ангара". В "Роскосмосе" рассказали о затратах

17.04.2018 Военное обозрение 177 0
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Создание первой ракеты-носителя "Ангара А5" обошлось в 3,4 млрд. рублей, а в общей сложности в проект уже вложено более 110 миллиардов, приводят Известия сообщение глава научно-технического совета (НТС) корпорации "Роскосмос" Юрия Коптева.

Минобороны РФ

По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения "Ангары", который был бы нужен. Не могу не упомянуть, что в "Ангару" уже вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша – это не вызывает сомнений,

рассказал Коптев в интервью газете.

По его словам, "основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны", и вся инфраструктура для пусков функционирует.

Есть ряд вопросов по совершенствованию "Ангары". Необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза. При этом идея формирования перспективной орбитальной группировки ориентирована именно на использование "Ангары",

уточнил Коптев.

С точки зрения корпорации, новую ракету будут использовать еще и в связи с ограничениями на применение "Протонов" на Байконуре.

В свое время Россия взяла на себя обязательство вывести из эксплуатации ракеты с высокотоксичным топливом после 2020 года. Поэтому возникает логичный вопрос: если не "Ангара", то что?

заключил глава НТС "Роскосмоса".

Напомним, семейство, спроектированное по модульному типу "Ангара", включает ракеты 4-х классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного. Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Плесецк

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