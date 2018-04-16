"Сбились с курса". Шведские СМИ запугали жителей страшными заголовками о России
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Рассказывая о российских военных учениях в балтийском море, шведские СМИ прибегают к дезинформации и способствуют распространению страха среди жителей страны, пишет газета Blekinge Lns Tidning.
Минобороны РФ
Издание отмечает, что ряд средств массовой информации в стране "сбились с курса", освещая ракетные стрельбы российского флота.
"Например, можно было увидеть статьи с заголовками "Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике". При этом крайней точкой стал опрос общественного мнения одного телеканала о том, как шведам живется во время российских маневров", – приводит публикацию РИА Новости.
Кроме того, СМИ солгали, когда напечатали ложную информацию о том, что российские корабли проводят учение в 15-ти километрах от шведского побережья. "Однако это означало бы, что стрельбы проводились на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов", – отмечает газета.
При этом маневры были "регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии", – говорится в статье.
Напомним, с 4-го по 6 апреля ВМФ РФ проводил учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с этим власти Швеции предупредили морских перевозчиков о возможной опасности для судоходства в определенных зонах Балтики.
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16.04.2018
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