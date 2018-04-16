ВМС Британии пополнились первым патрульным кораблем типа River Batch 2

ВМС Великобритании официально приняло в свой состав первый корабль прибрежной зоны типа River Batch 2, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

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Новый патрульный корабль HMS Forth "прописался" в военно-морской базе Портсмута, а в конце года может отправиться на первое боевое патрулирование в район Фолклендских островов.

Batch 2 — вторая партия кораблей, построенных по проекту River. Первая (Batch 1) состояла из четырёх кораблей, построенных в период с 2002 по 2006 год. Патрульные корабли второй партии имеют большие размеры и улучшенные ходовые характеристики, а также более мощное вооружение, чем их предшественники из серии Batch 1.

Длина корабля типа River Batch 2 составляет 90 м, ширина — 13 м, водоизмещение — 2000 т. "Патрульные" могут развивать скорость в 24 узла (44 км/ч), их автономность составляет 35 дней, дальность плавания — свыше 5000 миль. Каждый из кораблей вооружён 30-мм автоматической пушкой и двумя крупнокалиберными пулемётами, экипаж насчитывает 34 человека. Кроме того, на его борту имеется площадка для вертолёта типа Merlin, а также два скоростных катера Pacific 24RIB.