ВМС Британии пополнились первым патрульным кораблем типа River Batch 2
|
|
ВМС Великобритании официально приняло в свой состав первый корабль прибрежной зоны типа River Batch 2, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com
http://navaltoday.com/
Новый патрульный корабль HMS Forth "прописался" в военно-морской базе Портсмута, а в конце года может отправиться на первое боевое патрулирование в район Фолклендских островов.
Batch 2 — вторая партия кораблей, построенных по проекту River. Первая (Batch 1) состояла из четырёх кораблей, построенных в период с 2002 по 2006 год. Патрульные корабли второй партии имеют большие размеры и улучшенные ходовые характеристики, а также более мощное вооружение, чем их предшественники из серии Batch 1.
Длина корабля типа River Batch 2 составляет 90 м, ширина — 13 м, водоизмещение — 2000 т. "Патрульные" могут развивать скорость в 24 узла (44 км/ч), их автономность составляет 35 дней, дальность плавания — свыше 5000 миль. Каждый из кораблей вооружён 30-мм автоматической пушкой и двумя крупнокалиберными пулемётами, экипаж насчитывает 34 человека. Кроме того, на его борту имеется площадка для вертолёта типа Merlin, а также два скоростных катера Pacific 24RIB.
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.04.2018 "Форт" заступил на службу
03.04.2018 Relativity Space распечатает ракету целиком
02.04.2018 SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
22.03.2018 Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
12.02.2018 Илон Маск объяснил космический провал СССР
09.02.2018 "Королева" тестирует авиацию
06.02.2018 На "Королеве Елизавете" начнутся испытания вертолетов
06.02.2018 Каждому свое