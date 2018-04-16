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Гендиректор "Калашникова" получил 49% Ижевского мехзавода концерна

17.04.2018 Интерфакс-АВН 260 0
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Ижмех
Продукция Ижевского механического завода ««Ижмеха»».
Источник: www.PlanetaDorog.ru

Ижевск. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - ГК "Ростех" снизила долю в АО "Ижевский механический завод" ("Ижмех", входит в группу "Калашников") со 100% до 51%, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно приведенным в системе сведениям Росстата, владельцем 49% компании стало ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ).

В июле 2015 года сообщалось, что "Ростех" передаст частным инвесторам 51% акций "Ижмеха".

Также сообщалось, что в феврале текущего года ТКХ увеличил свою долю в АО "Концерн "Калашников" до 75% минус 1 акция, оставшийся пакет - у "Ростеха".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТКХ" на 100% принадлежит ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует гендиректор АО "Концерн "Калашников" Алексей Криворучко (владеет 50% долей, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест").

Ижевский механический завод является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. Предприятие также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", управляемые ракеты "Вихрь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-13
С-8
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей

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