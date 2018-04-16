Гендиректор "Калашникова" получил 49% Ижевского мехзавода концерна
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Продукция Ижевского механического завода ««Ижмеха»».
Источник: www.PlanetaDorog.ru
Ижевск. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - ГК "Ростех" снизила долю в АО "Ижевский механический завод" ("Ижмех", входит в группу "Калашников") со 100% до 51%, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Согласно приведенным в системе сведениям Росстата, владельцем 49% компании стало ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ).
В июле 2015 года сообщалось, что "Ростех" передаст частным инвесторам 51% акций "Ижмеха".
Также сообщалось, что в феврале текущего года ТКХ увеличил свою долю в АО "Концерн "Калашников" до 75% минус 1 акция, оставшийся пакет - у "Ростеха".
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТКХ" на 100% принадлежит ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует гендиректор АО "Концерн "Калашников" Алексей Криворучко (владеет 50% долей, еще 50% - у самого ООО "ТКХ-Инвест").
Ижевский механический завод является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. Предприятие также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", управляемые ракеты "Вихрь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.
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16.04.2018
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