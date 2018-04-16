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Су-25СМ уничтожили в Приморье бункеры условного противника

17.04.2018 Военное обозрение 107 0
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Экипажи штурмовой и армейской авиации провели на специализированном полигоне в Приморском крае учение по уничтожению хорошо укрепленного командного пункта и прилегающей инфраструктуры условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Минобороны РФ

В ходе практической части учения пилоты штурмовиков Су-25СМ "Грач" отработали заход на наземные цели, затем выполнили практическое бомбометание с применением бетонобойных авиабомб и боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, предназначенных для поражения железобетонных укрытий,

говорится в релизе.

В свою очередь, "экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударных Ка-52 "Аллигатор" выполнили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, поразив наземные мишени, имитирующие легкобронированную технику, различные укрытия и живую силу условного противника", рассказали в округе.

На заключительной стадии учения штурмовики и вертолеты уничтожили полевой лагерь условного противника из пушечного вооружения.

Кроме того, в ходе тренировок, пилоты отработали вопросы аэронавигации и прохождения зоны ПВО условного противника.
16.04.2018
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