"Облачный всадник" начал полеты над Тайванем
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У Тайваня может появиться аналог американского "Жнеца". Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня начал лётные испытания крупнейшего тайваньского дрона Teng Yun (кит. — облачный всадник), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
taiwannews.com.tw
Испытания беспилотника проходят в округе Тайтун. По сообщениям тайваньских СМИ, Teng Yun испытывается на авиабазе Чжихан, совершая полёты над малонаселёнными районами.
Характеристики беспилотника разработчики не раскрывают, указывая лишь то, что он находится в одном классе с американским дроном MQ-9 Reaper.
Аппарат разрабатывался для ВВС Тайваня, но его первоначальный вариант военных не устроил — в частности, в Минобороны выразили недовольство электроникой дрона. После доработки беспилотник может вновь заинтересовать военных, которые намерены приобрести от 12 до 20 подобных аппаратов.
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16.04.2018
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