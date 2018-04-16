"Облачный всадник" начал полеты над Тайванем

У Тайваня может появиться аналог американского "Жнеца". Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня начал лётные испытания крупнейшего тайваньского дрона Teng Yun (кит. — облачный всадник), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

taiwannews.com.tw

Испытания беспилотника проходят в округе Тайтун. По сообщениям тайваньских СМИ, Teng Yun испытывается на авиабазе Чжихан, совершая полёты над малонаселёнными районами.

Характеристики беспилотника разработчики не раскрывают, указывая лишь то, что он находится в одном классе с американским дроном MQ-9 Reaper.

Аппарат разрабатывался для ВВС Тайваня, но его первоначальный вариант военных не устроил — в частности, в Минобороны выразили недовольство электроникой дрона. После доработки беспилотник может вновь заинтересовать военных, которые намерены приобрести от 12 до 20 подобных аппаратов.