Лаос получил китайские гаубицы, теперь интересуется танками Т-72Б

Минобороны Лаоса продемонстрировало поступившие на вооружение современные 122-мм самоходные гаубицы CS/SH1 китайского производства, сообщает bmpd.

LAO PSTV

Орудия смонтированы на шасси с колесной формулой 6х6. Системы являются экспортным вариантом САУ PCL09, производимой корпорацией China North Industries Corporation (Norinco) для китайской армии.

Лаос стал первым известным иностранным заказчиком этих установок.

Сообщается также, что в начале апреля министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат в ходе визита в Россию посетил АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Стрельне (Санкт-Петербург), где ему был продемонстрирован образец танка Т-72Б в модернизированном исполнении (известном, как "Белый орел"). Ранее такие танки были поставлены никарагуанской армии.

Эксперты расценили посещение завода как проявление явного интереса лаосской стороны к данной версии российских танков.