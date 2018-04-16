Лаос получил китайские гаубицы, теперь интересуется танками Т-72Б
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Минобороны Лаоса продемонстрировало поступившие на вооружение современные 122-мм самоходные гаубицы CS/SH1 китайского производства, сообщает bmpd.
LAO PSTV
Орудия смонтированы на шасси с колесной формулой 6х6. Системы являются экспортным вариантом САУ PCL09, производимой корпорацией China North Industries Corporation (Norinco) для китайской армии.
Лаос стал первым известным иностранным заказчиком этих установок.
Сообщается также, что в начале апреля министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат в ходе визита в Россию посетил АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Стрельне (Санкт-Петербург), где ему был продемонстрирован образец танка Т-72Б в модернизированном исполнении (известном, как "Белый орел"). Ранее такие танки были поставлены никарагуанской армии.
Эксперты расценили посещение завода как проявление явного интереса лаосской стороны к данной версии российских танков.
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16.04.2018
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