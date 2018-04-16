Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Азербайджан продемонстрировал пусковую установку ударных БЛА

17.04.2018 Военное обозрение 168 0
0
Понравилась новость?
 0

В агитационном предвыборном ролике в поддержку действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева были впервые продемонстрированы пусковые установки разведывательно-ударных БЛА Harop израильского производства, сообщает bmpd.

https://dambiev.livejournal.com

В 2016 году они активно применялись в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

"IAI Harop – израильский разведывательно-ударный БЛА. Был разработан в 2001-2005 гг. в конструкторском бюро завода MABAT. Свой первый испытательный полет аппарат совершил на осенью 2003 года. Впервые IAI Harop был представлен на выставке Aero-India 2009. БПЛА создан с учетом опыта эксплуатации предыдущего проекта ударного беспилотника IAI Harpy", – говорится в материале.

Сообщается, что аппарат "оборудован радаром и цифровой камерой с углом обзора 360 градусов, имеющей высокое разрешение; при обнаружении цели БЛА "превращается" в самонаводящийся самолет-снаряд". Способен длительно патрулировать заданный район в поисках цели.

По данным ресурса, при заходе на цель команда атаковать может быть отменена и БЛА вернется на базу или продолжит патрулирование. Аппарат запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа.

Harop предназначен для борьбы со средствами ПВО противника. Производится по лицензии в самом Азербайджане.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Компании
IAI
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 07:50
  • 7061
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.04 07:17
  • 6
Российских саперов вооружат "роботами-смертниками"
  • 17.04 07:11
  • 4
Вертолёт Ка-29 потерпел крушение на Балтике
  • 17.04 07:07
  • 14
Парад "терминаторов"
  • 17.04 07:05
  • 11
Прощай, космос? Россия может прекратить поставку РД-180 в США
  • 17.04 06:59
  • 1
Запах провокации
  • 17.04 04:49
  • 67
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 17.04 04:48
  • 1432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 03:48
  • 38
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 17.04 00:52
  • 2
Пентагон предложил Турции альтернативу российским ЗРС С-400
  • 17.04 00:21
  • 1
Новый танк для Индии разработает Украина. А также модернизирует ПВО
  • 16.04 23:02
  • 50
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 16.04 22:30
  • 4
Рогозин за год увеличил свой доход в три раза
  • 16.04 22:21
  • 3
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
  • 16.04 21:15
  • 3
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
другие обсуждаемые темы