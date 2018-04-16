Азербайджан продемонстрировал пусковую установку ударных БЛА

В агитационном предвыборном ролике в поддержку действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева были впервые продемонстрированы пусковые установки разведывательно-ударных БЛА Harop израильского производства, сообщает bmpd.

https://dambiev.livejournal.com

В 2016 году они активно применялись в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

"IAI Harop – израильский разведывательно-ударный БЛА. Был разработан в 2001-2005 гг. в конструкторском бюро завода MABAT. Свой первый испытательный полет аппарат совершил на осенью 2003 года. Впервые IAI Harop был представлен на выставке Aero-India 2009. БПЛА создан с учетом опыта эксплуатации предыдущего проекта ударного беспилотника IAI Harpy", – говорится в материале.

Сообщается, что аппарат "оборудован радаром и цифровой камерой с углом обзора 360 градусов, имеющей высокое разрешение; при обнаружении цели БЛА "превращается" в самонаводящийся самолет-снаряд". Способен длительно патрулировать заданный район в поисках цели.

По данным ресурса, при заходе на цель команда атаковать может быть отменена и БЛА вернется на базу или продолжит патрулирование. Аппарат запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа.

Harop предназначен для борьбы со средствами ПВО противника. Производится по лицензии в самом Азербайджане.