Минобороны РФ рассчитывает получить три украинских самолета Ан-148



Очередной (двенадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) в первом полете. Воронеж, 06.11.2017.

Источник: Алексей Филатов / sdelanounas.ru Очередной (двенадцатый) построенный для Министерства обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) в первом полете. Воронеж, 06.11.2017.Источник: Алексей Филатов / sdelanounas.ru

Военное ведомство России все еще надеется получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось после наступившего в 2014 году кризиса в отношениях с Украиной, сообщил прессе замминистра обороны действительный государственный советник РФ 1-го класса Юрий Борисов. Он также указал, что выполнение контракта зависит всецело от готовности украинской стороны поставить все недостающие комплектующие. Юрий Борисов подчеркнул: "Мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации".

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что в минувший четверг российская военная делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым прибыла в Астану (Республика Казахстан) для участия в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание состоялось на следующий день, в пятницу. Оно проходило в казахском Национальном университете обороны под председательством первого заместителя министра обороны начальника Генштаба ВС Республики Казахстан генерал-лейтенанта Мурата Майкеева. В нем приняли участие начальники генеральных штабов стран - участниц ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Таджикистана. Следующее заседание Военного комитета ОДКБ пройдет также в Казахстане во втором полугодии.

В субботу четыре надводных корабля, одна подводная лодка и авиация США, Британии и Франции нанесли удар крылатыми ракетами (КР) по различным объектам в Сирии. По данным, предоставленным американцами: из акватории Красного моря удары КР Tomahawks наносили крейсер Monterey, эсминец Laboon, из северной части Персидского залива запуск КР провел эсминец Higgins, из акватории восточной части Средиземного моря французский фрегат Languedoc сделал залп тремя КР SCALP Naval и американская атомная субмарина John Warner (класса Virginia) атаковала сирийские объекты шестью КР Tomahawks. В воздух с базы в Эль-Удейде (Катар) были подняты американские стратегические бомбардировщики B-1B, которые провели пуски КР JASSM-ER (это было первое их боевое применение). В авианалете участвовали британские самолеты Tornado и Typhoon, а также французские Rafale и Mirage, которые наносили удары КР воздушного базирования Storm Shadow. Результат этой акции многими специалистами оценивается как ничтожный, данные Генштаба России и военного ведомства США - противоречивы.

Сейчас военные эксперты обсуждают возможность нового ракетного удара коалиции по сирийским объектам в ближайшее время и приходят к неоднозначному выводу. Известно, что 11 апреля с военно-морской базы Норфолк (Соединенные Штаты) в зону ответственности 6-го флота ВМС США (Средиземное море) вышла ударная авианосная группа в составе: авианосец Harry S. Truman (класса "Nimitz"), ракетный крейсер Normandy, эсминцы - Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman, Farragut.

Александр Шарковский, заместитель ответственного редактора "НВО"