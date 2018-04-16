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США задержат поставку Республике Корея БЛА RQ-4B "Глобал Хок"

17.04.2018 ЦАМТО 135 0
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БЛА RQ-4B
БЛА RQ-4B с напечатанной на крыле «ледяной» коркой.
Источник: U.S. Air Force

ЦАМТО, 16 апреля. США перенесли поставку Вооруженным силам Республики Корея первых двух БЛА большой продолжительности полета RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" на первую половину 2019 года с целью проведения дополнительных работ, связанных с кибербезопасностью.

Как сообщает агентство Yonhap, ВС Республики Корея должны были получить два БЛА RQ-4B во второй половине 2018 года. Тем не менее, США уведомили Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) о намерении перенести сроки поставки, обосновав это необходимостью усиления защиты систем от взлома программного обеспечения и проведения других мероприятий, связанных с кибербезопасностью.

Как сообщал ЦАМТО, 16 декабря 2014 года командование ВВС США заключило с компанией Northrop Grumman контракт на поставку ВС Республики Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок", двух запасных двигателей и двух наземных станций управления. Стоимость соглашения оценивается в 657,4 млн. долл. Все БЛА должны быть оснащены усовершенствованным интегрированным комплектом средств обнаружения EISS (Enhanced Integrated Sensor Suite).

RQ-4B должны стать одним их ключевых компонентов системы сбора информации, наблюдения и разведки ВС Республики Корея, предназначенной для своевременного обнаружения угроз со стороны КНДР. Предполагалось, что два БЛА будут переданы заказчику в 2018 году и еще два – в 2019 году.

По заявлению DAPA, несмотря на задержку поставки первых двух БЛА, вторая пара "Глобал Хок" будет передана в соответствии с графиком в 2019 году. Подразделение для эксплуатации БЛА было сформировано в составе ВС Республики Корея в декабре прошлого года.

БЛА RQ-4B предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, поддержки боевых операций, миссий по борьбе с терроризмом и пиратством, гуманитарных и поисково-спасательных операций. БЛА способен выполнять задачи в воздухе в течение 35 ч на высотах до 60 тыс. футов.
16.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Global Hawk
Компании
DAPA
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Кибербезопасность

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