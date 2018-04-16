"Летающую парту" готовят к испытаниям



Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.

Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

Создатели Як-152 активизируют работы по его продвижению на внутреннем рынке

Конкурс по созданию учебно-тренировочного самолета первоначального обучения для Минобороны близок к завершению. По предварительным оценкам, военному ведомству требуется 150 машин. В качестве одного из претендентов рассматривается проект самолета Як-152.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Иркутского авиационного завода особое внимание уделил ходу работ по реализации проекта, связанного с созданием Як-152. У военной делегации по этому поводу был обстоятельный разговор с конструкторами ОКБ им. А.С. Яковлева и руководством ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Обсуждались различные вопросы, связанные как с конструктивными решениями, так и организационно-хозяйственного плана. В итоге стороны приняли решения, которые позволят выполнять работы по дальнейшей реализации проекта.

Необходимо также отметить, что проект планировалось вывести в 2016 году на этап государственных совместных испытаний. Летом 2014 года конструкторы сдали всю необходимую документацию, но производители смогли приступить к выполнению работ лишь в сентябре 2015 года. Так называемое смещение сроков было связано с высокой загруженностью предприятия по другим проектам, находящимся на различных стадиях выполнения с более высокой приоритетностью, в том числе и по самолету Су-30СМ.

Однако при этом иркутские заводчане смогли создать производственную линию, отвечающую в полной мере мировым стандартам. Помимо всего прочего, стапеля имеют электроприводы, которые упрощают ряд технологических процессов.По оценке специалистов, на производственной линии возможна постройка 50 самолетов в год. Перспективы ее использования выглядят оптимистично.

В рамках опытно-конструкторской работы создан учебно-тренировочный комплекс, в его состав входят тренажер, учебно-тренировочные классы, система средств объективного контроля. Основу этого комплекса составляет Як-152, который позиционируется как учебно-тренировочный самолет (УТС) первоначальной подготовки, предназначенный для профессионального отбора и первоначальной подготовки летчиков в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Кроме того, курсанты авиационных училищ смогут на нем в полной мере осваивать и отрабатывать технику пилотирования в одиночных и групповых полетах, основы воздушной навигации, учиться выполнению штопора и выводу из него.

По утверждениям конструкторов, УТС может применяться в качестве "летающей учебной парты" как для подготовки курсантов ВВС, гражданской авиа­ции, так и в ДОСААФ, аэроклубах, суворовских и кадетских училищах с уклоном на авиационную подготовку, а также в авиации общего назначения.

Главный конструктор ОКБ им. А.С. Яковлева - ПАО "Корпорация "Иркут" Дмитрий Драч, рассказывая о новинке, особо отметил, что она создана по техническому заданию Минобороны и полностью соответствует общим техническим требованиям (ОТТ) Военно-воздушных сил.

Например, для учебно-тренировочного самолета по ОТТ действует требование выдерживать перегрузки от плюс восьми до минус шести единиц, а у Як-152 эта характеристика - от плюс девяти до минус семи. Требуется выход самолета из штопора не более чем за один виток нисходящей спирали, когда летчик отпускает ручку управления. Есть конкретные требования по кренам, тангажам, усилиям на педали и многие другие. Все они соблюдены.

Разработчики выделяют ряд особенностей Як-152, которые обещают ему преимущества в конкурсе. Прежде всего надо отметить, что машина спроектирована с учетом безангарного хранения и с базированием на грунтовых полосах.

Большой плюс дает то, что бортовое радиоэлектронное оборудование на УТС аналогично учебно-тренировочному Як-130. За тем исключением, что на "сто тридцатом" каждый член экипажа использует три жидкокристаллических многофункциональных цифровых индикатора, а на "сто пятьдесят втором" - два. Оба самолета имеют одинаковую индикацию и эргономику, что упрощает переучивание с одной машины на другую.

Другая положительная черта: на Як-152 установлен комплекс средств аварийного покидания самолета КСАП-152 с креслами СКС-94М2, который обеспечивает спасание экипажа как на всех этапах полета, так и при стоянке на земле. Он создан и готов к серийному производству в легендарном АО "Научно-производственное предприятие "Звезда", которое считается мировым лидером в сфере авиационных средств безопасности.

Еще плюс: машина практически полностью выполнена из отечественных комплектующих. Исключение одно: на самолете используется иностранный двигатель RED-A03T с мощностью 500 л.с. Реализуется программа по локализации его выпуска в России.

С сожалением приходится констатировать, что у нас по ряду тематик в авиационном двигателестроении состояние дел, мягко говоря, далеко от оптимистичного. Какого-либо отечественного сертифицированного аналога с мощностью 400-500 л.с. в России на ближайшую перспективу не предвидится.

Выбор двигателя для машины был обусловлен требованием ВВС, чтобы силовая установка УТС работала на керосине. На Як-152 с дизельным RED-A03T мощность не падает до высоты 3000 метров. Здесь он в сравнении с турбореактивным двигателем в два раза экономичнее.

На сегодняшний день на ПАО "Корпорация "Иркут" построены две машины для летных, а еще по одной для статических и ресурсных испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Помимо этого, на стапелях Иркутского авиазавода строятся еще две машины и заложено десять самолетов этой модели.

Напомним, что в начале этого года пресс-служба института сообщила о завершении очередного этапа статических прочностных испытаний планера Як-152. Объектом исследований стали элементы оперения и фюзеляжа летательного аппарата. Ученые-прочнисты подвергли одновременной нагрузке фюзеляж, вертикальное и горизонтальное оперение, доведя усилие сначала до эксплуатационной, а затем до предельной по расчетам величины. После этого состоялись испытания руля направления Як-152.

- Конструкция самолета успешно выдержала обе серии прочностных испытаний, не получив ни остаточных деформаций, ни разрушений, - сообщила начальник сектора научно-исследовательского комплекса прочности летательных аппаратов ФГУП "ЦАГИ" Анна Панкрашина. - Полученные результаты могут быть использованы при подготовке заключения о прочности Як-152.

Кстати, статические испытания показали, что нет необходимости вносить какие-либо серьезные коррективы в конструкцию самолета, которые бы коснулись изменения стапелей и подготовленных производственных мощностей. По оценкам специалистов, это де-факто стало своеобразной сертификацией производственной линии.

Самолету предстоит пройти еще раз ряд экспериментов: специалисты собираются исследовать горизонтальное оперение летательного аппарата на случай крена.

Дмитрий Драч рассказал, что в настоящее время вся программа статических испытаний в ЦАГИ выполнена примерно на 90 процентов. Исследования подтвердили все основные параметры, заложенные в конструкцию машины. Теперь их и другие ТТХ предстоит подтвердить на летных испытаниях.

В настоящее время самолет находится на этапе заводских испытаний и доводки. На апрель запланировано начало летно-конструкторских испытаний совместно с военными авиаторами из Ахтубинска. После их положительного завершения пройдет этап по программе государственных совместных испытаний. Разработчики смотрят оптимистически на реализацию этих двух программ. Хотя в общей сложности на двух самолетах еще только предстоит выполнить около двухсот зачетных полетов, но создатели машины уже сейчас выражают уверенность в успешном финише этой части программы до конца 2018 года.

- Надеемся, что Минобороны по достоинству оценит Як-152 и заключит контракт на его серийную поставку, - заявил Дмитрий Драч.

Юрий Авдеев