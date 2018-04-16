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Американцы испытали электрический учебный самолет

17.04.2018 N+1 138 0
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Sun Flyer 2
Электрический учебный самолет Sun Flyer 2, разрабатываемый компанией Bye Aerospace.
Источник: Bye Aerospace

Перспективный американский электрический учебный самолет Sun Flyer 2, разрабатываемый компанией Bye Aerospace, 10 апреля 2018 года совершил первый полет. Согласно сообщению американской компании, первые летные испытания нового самолета признаны полностью успешными.

Считается, что электрические самолеты проще проектировать, чем обычные. Дело в том, что использование аккумуляторов и электромоторов дает некоторую свободу в размещении этих узлов и агрегатов внутри планера. Кроме того, за счет отказа от топливной системы и небольших размеров электромотора в самолете освобождается дополнительное место.

Кроме того, разработчики полагают, что электрические самолеты будут существенно проще и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными летательными аппаратами. При этом по мере развития технологий дальность полета электрических самолетов будет постоянно увеличиваться.

Во время первого полета электрического самолета Sun Flyer 2 специалисты проверяли совместную работу сборки из литий-ионных аккумуляторов LG Energy формата 18650 емкостью 260 ватт-час на килограмм, системы контроля разряда аккумуляторов, электромотора Enstroj Emrax мощностью сто киловатт и его контроллера.

Наземные и летные испытания нового самолета проводятся в аэропорту Денвера в Колорадо. В ближайшее время интенсивность проверок будет увеличена. В частности, самолет начнет летать на больших скорости и высоте. Позднее планируется начать испытания четырехместной версии электрического самолета - Sun Flyer 4.

Электрический самолет Sun FLyer 2 создается для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. Его также можно будет использовать в малой авиации. Серийный самолет сможет находиться в воздухе до трех часов, а стоимость одного часа его полета, как утверждают разработчики, не будет превышать трех долларов.

Ранее стало известно, что в 2019 году планируется провести первые летные испытания российского легкого двухместного водородного самолета на базе серийного летательного аппарата "Сигма-4". На первом этапе испытания будет проходить самолет, в котором водород для топливного элемента будет храниться под высоким давлением в композитном баллоне.


Василий Сычёв
16.04.2018
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Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
Электрический самолёт

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