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Новейший ледокол "Илья Муромец" начал испытания во льдах Баренцева моря

17.04.2018 ЦАМТО 151 0
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Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец
Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец.
Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 16 апреля. Новейший ледокол Северного флота (СФ) "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы СФ капитана первого ранга Вадима Серга.

На ледовые испытания "Илья Муромец" вышел 12 апреля.

"Новейший дизель-электрический ледокол СФ "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений", – сказал В.Серга.

По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 см; его сплоченность составляет 9-10 баллов. "Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск", – пояснил представитель СФ.

Он отметил, что применение ледокола "Илья Муромец" значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике. "Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году", – добавил В.Серга.

Как напоминает агентство, ледокол "Илья Муромец" построен на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тыс. т, длину – 85 м, ширину – около 20 м. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 т и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.
16.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика
СФ

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