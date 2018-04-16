Новейший ледокол "Илья Муромец" начал испытания во льдах Баренцева моря



Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец.

Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи" Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец.Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 16 апреля. Новейший ледокол Северного флота (СФ) "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы СФ капитана первого ранга Вадима Серга.

На ледовые испытания "Илья Муромец" вышел 12 апреля.

"Новейший дизель-электрический ледокол СФ "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений", – сказал В.Серга.

По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 см; его сплоченность составляет 9-10 баллов. "Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск", – пояснил представитель СФ.

Он отметил, что применение ледокола "Илья Муромец" значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике. "Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году", – добавил В.Серга.

Как напоминает агентство, ледокол "Илья Муромец" построен на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тыс. т, длину – 85 м, ширину – около 20 м. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 т и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.