В структуре портфеля заказов "Рособоронэкспорта" около 30% приходится на средства ПВО и РЭС



ПВО РФ.

Источник: Виталий Невар/ТАСС ПВО РФ.Источник: Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 16 апреля. Экспортный портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет сегодня 45 млрд. долл., около 30% приходится на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор российского спецэкспортера Александр Михеев.

"Портфель заказов на текущий момент сбалансирован и составляет около 45 млрд. долл. Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%", – сказал он накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

В целом, по словам А.Михеева, "Рособоронэкспорт" подписал в 2017 году почти 1,1 тыс. оружейных контрактов.

"Почти 1100 контрактных документов "Рособоронэкспорт" подписал с иностранными заказчиками в 2017 году. В прошлом году представители "Рособоронэкспорта" приняли участие в работе межправительственных комиссий и рабочих групп по ВТС с 48 странами", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.