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За пять лет в войска Южного военного округа поступило около 130 ед. техники РЭБ

17.04.2018 ЦАМТО 208 0
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Комплекс РЭБ «Инфауна»
Комплекс радиоразведки и радиоподавления «Инфауна».
Источник: armyrecognition.com.

ЦАМТО, 16 апреля. В период с 2012 по 2017 год в воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) поступило более 130 ед. специальной техники.

Около половины объема поставок было выполнено в 2014 году. На вооружение войск ЮВО поступили комплексы "Инфауна", "Леер-3", "Красуха", "Ртуть", "Мурманск" и др.

Поступление новейших образцов техники РЭБ позволило увеличить боевые возможности РЭБ ЮВО в два раза.

"Новая техника обеспечила способность подразделений РЭБ округа выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов", – подчеркнул начальник службы РЭБ ЮВО генерал-майор Виктор Федоренко.

Кроме того, в результате проведенных течение пяти лет организационно-штатных мероприятий в войсках округа сформировано более десяти воинских частей и подразделений РЭБ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Инфауна
Красуха-4
Леер-3
Компании
Минoбороны РФ

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