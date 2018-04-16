За пять лет в войска Южного военного округа поступило около 130 ед. техники РЭБ
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Комплекс радиоразведки и радиоподавления «Инфауна».
Источник: armyrecognition.com.
ЦАМТО, 16 апреля. В период с 2012 по 2017 год в воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) поступило более 130 ед. специальной техники.
Около половины объема поставок было выполнено в 2014 году. На вооружение войск ЮВО поступили комплексы "Инфауна", "Леер-3", "Красуха", "Ртуть", "Мурманск" и др.
Поступление новейших образцов техники РЭБ позволило увеличить боевые возможности РЭБ ЮВО в два раза.
"Новая техника обеспечила способность подразделений РЭБ округа выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов", – подчеркнул начальник службы РЭБ ЮВО генерал-майор Виктор Федоренко.
Кроме того, в результате проведенных течение пяти лет организационно-штатных мероприятий в войсках округа сформировано более десяти воинских частей и подразделений РЭБ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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16.04.2018
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