

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 16 апреля. Россия будет широко представлена на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники DSA-2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре на территории Малазийского Международного торгового и выставочного центра "MITEC".

Как сообщили в пресс-службе ФСВТС, на объединенной российской экспозиции продукции военного назначения, организатором которой является АО "Рособоронэкспорт", разместятся стенды таких организаций, как АО "НПО "Техмаш", АО "НПО "СПЛАВ", АО "Швабе", АО "Группа Кронштадт", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" и ОАО "НПО "Ангстрем".

Среди экспонатов – модели многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, транспортно-боевого вертолета Ми-35М, бронетранспортера БТР-82А, зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э", фрегата "Гепард-3.9", макеты неуправляемых авиационных ракет типа С-8ДФ, С-8КОМ, С-8БМ и С-80ФП, различные виды боеприпасов, реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", неуправляемый реактивный снаряд для тяжелой огнеметной системы "ТОС-1А" и другая техника.

Кроме того, будут представлены образцы тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, модели портативной радиостанции Р-187-П1Е и комплекса воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большей продолжительности полета "Орион-Э", а также проекты разработок в области лазерных и роботизированных технологий для судового машиностроения.

Российскую делегацию возглавит заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов.

Международная азиатская выставка вооружения и военной техники DSA (Defence Services Asia) проводится с 1988 года при поддержке Министерства обороны Малайзии, вооруженных сил и службы королевской полиции Малайзии. По масштабам проведения и количеству участников она является одной из крупнейших мировых выставок вооружений.

Тематика мероприятия – передовое оборудование и современные методы ведения военных действий на суше, в воздухе и на море, продукция и технологии военно-медицинского обслуживания, системы обучения и моделирования, а также внешнее оборонное оборудование.

По информации организаторов, в этом году участниками станут более 1200 иностранных компаний из 60 государств, сообщает пресс-служба ФСВТС.