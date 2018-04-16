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Роскосмос: облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года

17.04.2018 ТАСС 197 0
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Космическая ракета Н1 (СССР).

Разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Облик нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет проработан уже к середине декабря текущего года. Об этом председатель научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Сегодня ближайшая реперная точка - это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок. Дальше, до конца следующего года, необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы", - сообщил Коптев.

Как сообщалось ранее на сайте госзакупок, разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей, окончание сроков выполнения составной части опытно- конструкторских работ - 31 октября 2019 года.

Комплекс на Восточном

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разработает на космодроме Восточный новый комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса, испытания которой начнутся с 2028 года. В составе соисполнителей работ - Ракетно-космический центр "Прогресс", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры".

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты- носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

Планируется, что строительство инфраструктуры на Восточном начнется в 2026 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

В то же время, как сообщали ранее в РКК "Энергия", разработка ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия".

Сверхтяжелая ракета

В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил проект ракеты- носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.

Оба варианта будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту - 20,5 тонны (массу "лунной" версии корабля "Федерация"). Вместо корабля "сверху" ракет может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
Федерация КК

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