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Роскосмос и Ростех не обсуждали сценарий создания космического холдинга

17.04.2018 ТАСС 150 0
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Ранее "Известия" сообщали, что в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госкорпорации Роскосмос и Ростех не участвовали в обсуждении или формировании сценариев объединения производителей различных видов ракет в универсальный ракетно-космический холдинг. Об этом председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Ранее "Известия" сообщали, что в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, ракет-носителей, спутников и космических кораблей. В состав структуры, по данным газеты, планируется включить Роскосмос, "Алмаз-Антей", КТРВ и "РТИ Системы".

"Нет, по крайней мере официально ни Роскосмос, ни Ростех не участвовали в обсуждении и тем более в формировании таких сценариев. В контексте данного вопроса назывались разные организации, но, по всей видимости, ни одна из них участником этого процесса не была. Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа "выбивает" всех минимум на два года", - рассказал Коптев, подчеркнув, что все перечисленные в публикации "Известий" организации и компании "никакого отношения к идее объединения не имеют".

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров, комментируя публикацию, также сообщал, что госкорпорация не рассматривает объединение с российскими оборонными предприятиями и не планирует инициировать этот процесс.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Роскосмос
Ростех
РТИ им. Минца

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