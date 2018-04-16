Роскосмос и Ростех не обсуждали сценарий создания космического холдинга



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Ранее "Известия" сообщали, что в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госкорпорации Роскосмос и Ростех не участвовали в обсуждении или формировании сценариев объединения производителей различных видов ракет в универсальный ракетно-космический холдинг. Об этом председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Ранее "Известия" сообщали, что в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, ракет-носителей, спутников и космических кораблей. В состав структуры, по данным газеты, планируется включить Роскосмос, "Алмаз-Антей", КТРВ и "РТИ Системы".

"Нет, по крайней мере официально ни Роскосмос, ни Ростех не участвовали в обсуждении и тем более в формировании таких сценариев. В контексте данного вопроса назывались разные организации, но, по всей видимости, ни одна из них участником этого процесса не была. Надо продолжать нормально работать в уже принятой организационной структуре. Потому что каждая подобная реформа "выбивает" всех минимум на два года", - рассказал Коптев, подчеркнув, что все перечисленные в публикации "Известий" организации и компании "никакого отношения к идее объединения не имеют".

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров, комментируя публикацию, также сообщал, что госкорпорация не рассматривает объединение с российскими оборонными предприятиями и не планирует инициировать этот процесс.