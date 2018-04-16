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Илон Маск предложил необычный способ сохранения второй ступени ракеты Falcon

17.04.2018 ТАСС 147 0
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Илон Маск
Илон Маск.
Источник: Архив

SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок, написал глава корпорации в Twitter

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил использовать гигантский воздушный шар и надувной дом для сохранения второй отделяемой ступени ракеты-носителя после запуска.

Об этом изобретатель в воскресенье сообщил на своей странице в Twitter.

"Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок", - написал Маск, после чего добавил, что позже ступень приземлится на "надувной дом".

SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. В числе ее разработок - технология по возвращению на землю отработавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 для повторного использования. Как полагают в компании, это позволяет сделать запуски существенно дешевле.

Впервые эксперимент по возвращению первой ступени был проведен 29 сентября 2013 года. Ступень планировалось плавно спустить и приводнить в океан, однако из-за сильного вращения она упала на воду и разрушилась. Первая успешная посадка на землю состоялась 22 декабря 2015 года, а на морскую платформу - 8 апреля 2016 года. Сохранить вторую отделяемую ступень, как отмечается на официальном сайте SpaceX, до сих пор не удалось.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН

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