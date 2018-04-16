Китай в первой половине 2018 года запустит новый метеоспутник серии "Фэнъюнь II"



Запуск ракеты с космодрома Сичан.

Источник: © AP Photo/Xinhua, Yan Yan Запуск ракеты с космодрома Сичан.Источник: © AP Photo/Xinhua, Yan Yan

Аппарат будет собирать метеорологические, морские и гидрологические данные

ШАНХАЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Китай в первой половине 2018 года намерен вывести на орбиту новый метеорологический спутник серии "Фэнъюнь II". Как сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию, запуск состоится с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Аппарат "Фэнъюнь II 09" пополнит группировку уже работающих на орбите китайских спутников данной серии. Он будет собирать метеорологические, морские и гидрологические данные для прогнозирования погодных условий в Китае и соседних регионах.

"Фэнъюнь" - метеорологические спутники дистанционного зондирования Земли. Аппараты серий "Фэнъюнь I" и "Фэнъюнь III" работают на полярной орбите, а "Фэнъюнь II" и "Фэнъюнь IV" - на геостационарной.