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В Москве украли барокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин

17.04.2018 ТАСС 140 0
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Юрий Гагарин
Юрий Гагарин.
Источник: © РИА Новости

Отмечается, что барокамера исчезла из реставрационного цеха на предприятии в Строгине

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Злоумышленники украли в Москве барокамеру, в которой, возможно, тренировался первый космонавт Юрий Гагарин. Изделие похитили с предприятия, где при помощи экспертизы собирались проверить, та ли это камера, сообщили ТАСС в пресс-службе московского Музея космонавтики.

Ранее в канале Mash в мессенджере Telegram сообщалось, что в Москве исчезла барокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, ее должны были отреставрировать ко Дню космонавтики.

"Барокамеру действительно украли. Она находилась на временном учете в Музее космонавтики, то есть не принадлежала музею, и в момент кражи находилась не в музее. Ее украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино", - сказали в пресс-службе.

В Музее космонавтики не сообщили других подроностей по этому инциденту, однако отметили, что по данному эпизоду "сейчас ведется следствие".

При этом в музее уточнили, что существует несколько барокамер, в которых тренировались советские космонавты. На предприятии в Строгине проходила атрибуция этого изделия, то есть специалисты должны были выяснить, являлась ли эта барокамера той самой, в которой тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты из первого отряда. "После атрибуции барокамеру должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что барокамера была украдена в конце прошлой недели.  Московская полиция возбудила уголовное дело о краже барокамеры.

"10 апреля в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник одного из московских музеев. Он сообщил, что с открытой автостоянки в районе Строгино неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейские ведут розыск подозреваемых и похищенного имущества.
16.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия

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