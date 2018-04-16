Летчики ВВО в ходе учений в Приморье уничтожили "вражеские" подземные бункеры



Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Экипажи также отработали вопросы аэронавигации и прохождения зоны ПВО условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Экипажи штурмовой и армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Приморье с помощью бетонобойных авиабомб и пушечного вооружения уничтожили "вражеские" лагерь и подземные бункеры. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами штурмовой и армейской авиации округа по уничтожению хорошо укрепленного командного пункта и прилегающей инфраструктуры условного противника", - сообщил Гордеев.

Пилоты штурмовиков Су-25СМ "Грач" отработали заход на наземные цели, и провели практическое бомбометание бетонобойных авиабомб и боевые пуски неуправляемых авиационных ракет для поражения железобетонных укрытий. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударных Ка-52 "Аллигатор" в свою очередь выполнили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, которыми поразили наземные мишени, имитирующие легкобронированную технику, укрытия и живую силу "противника".

В финале учений штурмовики и вертолеты с помощью пушечного вооружения уничтожили полевой лагерь условного противника.

Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации и прохождения зоны ПВО условного противника.