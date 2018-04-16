Более 50 единиц авиатехники задействовали в учениях по дозаправке самолетов в Прикамье
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Самолет заправщик Ил-78М.
Источник: topwar.ru
Дозаправка будет осуществляться самолетом Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 50 единиц авиатехники Центрального военного округа задействовали в учениях, стартовавших в понедельник в Пермском крае, сообщили в пресс-службе округа.
"Звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков из Красноярского края переброшены в Пермский край для участия в стартовавшем учении, в котором примут участие более 50 единиц авиатехники. Экипажи истребителей МиГ-31БМ авиаполков, дислоцированные в Красноярском и Пермском краях, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 из Челябинской области выполнят сложный элемент летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе днем и ночью в Прикамье", - говорится в сообщении.
Дозаправка будет осуществляться самолетом Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте. "Воздушный танкер одновременно заправит сразу два самолета. Пилоты на высоте от 4500 метров при скорости 550 км/ч приблизятся к топливозаправщику на расстояние 10-15 м, выпущенной штангой будут контактировать с конус-датчиком заправщика, а затем выдержат данную дистанцию до полной перекачки топлива", - пояснили в пресс-службе.
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16.04.2018
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