Более 1,5 тыс. военнослужащих участвуют в учениях с мотострелковыми подразделениями ВВО
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Военнослужащие Восточного военного округа.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
В учении задействовали также свыше 160 единиц техники
ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек участвуют в двусторонних тактических учениях с подразделениями мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), которые начались в Приморском и Хабаровском краях и завершатся боевыми стрельбами. Об этом сообщает в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сразу на двух учебно-тренировочных комплексах, дислоцированных в Приморском и Хабаровском краях, стартовало двустороннее тактическое учение с подразделениями мотострелковых соединений Восточного военного округа. Всего к двустороннему учению привлекается более 1,5 тыс. человек, задействовано свыше 160 единиц техники", - сообщил Гордеев.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданные районы, отработав борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника. Для усложнения обстановки военнослужащие будут получать различные вводные, поочередно отрабатывая действия в обороне и наступлении.
Завершатся учения этапом боевой стрельбы, во время которого военнослужащие под прикрытием танков Т-72Б3 и БМП-2 шквальным огнем будут уничтожать условного противника.
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16.04.2018
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