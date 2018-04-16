Техмаш представил боеприпасы в Малайзии



Рисунок неуправляемой авиационной ракеты российского ОАО "НПО "Сплав" С-80ФП.

Источник: interpolit.ru Рисунок неуправляемой авиационной ракеты российского ОАО "НПО "Сплав" С-80ФП.Источник: interpolit.ru

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех принимает участие в Международной выставке вооружения и оборонных технологий «DSA-2018», которая состоится в г. Куала-Лумпур (Малайзия) с 16 по 19 апреля 2018 г. В экспозицию вошли образцы авиационных бомбовых средств поражения, артиллерийских выстрелов, средств ближнего боя, снарядов к реактивным системам залпового огня и др.

Среди представленных экспонатов неуправляемая авиационная ракета С-80ФП. Предназначена для поражения одиночных и групповых целей: небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей. Тактико-технические характеристики по эффективности действия, эксплуатационной надежности и безопасности ракеты не имеют аналогов. Дальность стрельбы - до 6 км.

Также следует отметить образец реактивной многоцелевой гранаты РМГ с гранатометом одноразового применения. РМГ по совокупности тактико-технических характеристик превосходит мировые аналоги. Предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы и огневых средств противника, находящихся на открытой местности, в полевых фортификационных сооружениях, ДОТах, ДЗОТах, зданиях и сооружениях городского и сельского типов.

Авиационные средства поражения представлены объёмно-детонирующей бомбой ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. Боеприпас поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу. Обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Может применяться с различных высот, как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолётов.

На стенде Техмаша также продемонстрированы боеприпасы для артиллерийских систем. Например, 152 мм выстрел 3ВОФ58 с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом к гаубице 2А65, самоходной гаубице 2С19. Предназначен для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, средств ПВО, пусковых установок тактических ракет, бронированных огневых средств мотопехотных (пехотных) и танковых подразделений, для поражения живой силы, полевых, фортификационных и других оборонительных сооружений.